Sportello informativo casa, al matitone parte il progetto sperimentale

Genova. Dal 24 settembre al 19 dicembre la Direzione Politiche della Casa del Comune di Genova offrirà un ulteriore punto di appoggio alle persone che stanno vivendo situazioni di disagio abitativo e necessitano di indicazioni e supporto.

Si tratta del progetto sperimentale Sportello Informativo Casa, aperto presso la stanza 1 al

piano terra del Matitone, in via di Francia 1, ogni martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 sino al 19 dicembre. Ci si potrà rivolgere ad accesso libero, quindi senza necessità di prenotarsi, per agevolare coloro che potrebbero avere difficoltà a mettersi in contatto con l’ufficio o ad esprimere il proprio problema abitativo. Saranno quindici le persone che potranno essere ricevute in ciascuna mattinata di apertura al pubblico.

Gli operatori presenti allo sportello svolgeranno brevi colloqui per comprendere il tipo di problema e dare subito l’informazione più indicata o fissare un appuntamento con i vari settori dell’ufficio.

Presso lo Sportello Informativo Casa sarà pertanto possibile: avere informazioni sui servizi offerti dall’Unità Organizzativa Casa; richiedere numeri di telefono e mail dei vari uffici e fissare eventuali appuntamenti; ottenere la modulistica ed eventuali

indicazioni per presentare domande cartacee o online.

In caso di situazioni urgenti, legate soprattutto a situazioni di sfratto o di perdita di alloggio imminente, è possibile fissare un appuntamento urgente con l’Ufficio Emergenza Abitativa.

Lo Sportello Informativo Casa si aggiunge agli attuali strumenti per potersi mettere in contatto con l’Unità Organizzativa Casa, segreteria: email

patrasscase@comune.genova.it

– telefono 010.5573567.

Per ogni esigenza è anche possibile contattare gli uffici specifici. Le informazioni vengono fornite telefonicamente o telematicamente e vengono altresì fissati eventuali appuntamenti che si terranno negli appositi spazi al piano terra, lato Levante, del Matitone.

Questi i rispettivi contatti:

Ufficio Bandi Erp: bandierp@comune.genova.it

– tel. 010.5574034, lunedì/mercoledì dalle ore 9 alle 12.30

Ufficio Assegnazioni: ufficioassegnazionealloggi@comune.genova.it

– tel. 010.5574035, martedì/giovedì dalle ore 9 alle ore 12.30

Ufficio Contenzioso Erp: contenziosoerp@comune.genova.it

– tel. 010.5573514, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12

Ufficio Contratti: civicopatrimonioabitativo@comune.genova.it

– tel. 010.5574251, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30

Ufficio Contributi: contributicasa@comune.genova.it

– tel. 010.5574292, lunedì/mercoledì dalle ore 9 alle ore 12.30

Ufficio Emergenza Abitativa: ufficioemergenzaabitativa@comune.genova.it

– tel. 010.5574284, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30

Ufficio Morosità Incolpevole: morositaincolpevole@comune.genova.it

– tel. 010.5574203, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30

Agenzia Sociale per la Casa: agenziacasa@comune.genova.it

– tel. 010.557.3553, dal lunedì al mercoledì dalle ore 9 alle 12