Sorpreso in flagrante mentre spacca il vetro di un’auto per rubare, arrestato

Genova. Un uomo è stato colto in flagrante e arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento di veicolo dal nucleo reati predatori della polizia locale di Genova, impegnato nel servizio serale e notturno contro le “spaccate” delle vetrine dei negozi e dei veicoli tra la zona Darsena e il Porto Antico.

Alle quattro della notte tra giovedì e venerdì, infatti, l’uomo è stato visto aggirarsi tra i veicoli parcheggiati in Porto Antico con fare circospetto: sembrava prestare particolare attenzione alle macchine con targa straniera.

Il colpo, ai danni di un’auto tedesca, non ha tardato ad arrivare e gli agenti, immediatamente, sono intervenuti per arrestare il ladro.

Attraverso ricerche effettuate anche attraverso il monitoraggio dei database sulle presenze delle strutture alberghiere, sono stati rintracciati i proprietari dell’auto: due giovani turisti tedeschi.

L’arrestato è stato portato in camera di sicurezza, in questura, in attesa della direttissima di domattina.