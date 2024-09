Smart Mobility, confronto tra colleghi comunali di Basilea e Genova a Tursi

Genova. Un momento di informazione e confronto tra Italia e Svizzera per conoscere meglio Genova e la sua mobilità urbana, oggetto in questi ultimi anni di importanti investimenti destinati a migliorare sensibilmente il trasporto pubblico locale e rendere più efficienti gli spostamenti delle persone.

Questa mattina circa 30 dipendenti della Municipalità di Basilea (Svizzera) hanno incontrato i colleghi della Direzione Smart Mobility del Comune di Genova. L’evento, organizzato su richiesta degli elvetici e accolto con entusiasmo dall’Amministrazione, si inserisce in un fitto programma di incontri avuti ieri in Città dalla delegazione d’Oltralpe.

Al centro del dibattito di oggi il tema della mobilità smart e tutte le sue forme di applicazione e possibile implementazione a livello locale. Negli ultimi anni, Genova ha fatto registrare un forte sviluppo delle proprie infrastrutture volte a incrementare forme sostenibili di mobilità della cittadinanza: uno sforzo che prosegue tuttora, e andrà avanti nel prossimo futuro, grazie a diversi cantieri che hanno preso forma sul territorio.

Dallo sviluppo della rete metropolitana al Progetto dei 4 Assi di Forza, dalla gestione di AMT del servizio di trasporto pubblico alla ciclabilità, passando per l’urbanismo tattico con il progetto Genova Street Lab: queste alcune delle azioni a supporto dello sviluppo sostenibile della mobilità urbana genovese illustrate dal personale della Direzione Smart Mobility, prima di un proficuo momento di confronto e reciproco arricchimento con i colleghi svizzeri di cui sono state soddisfatte domande e curiosità sugli aspetti peculiari della mobilità genovese.

L’evento ha visto anche, in apertura, la presentazione, da parte del direttore del Dipartimento Mobilità della Municipalità di Basilea Alain Groff, del sistema di mobilità della città svizzera dove trasporto pubblico, mobilità ciclabile e pedonale rappresentano una componente determinante per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nei loro spostamenti quotidiani.

«Un incontro che abbiamo promosso con grande piacere per confrontarci con la Municipalità di Basilea sulla mobilità smart, illustrando ai tecnici svizzeri la strategia attuata a Genova in questi ultimi anni – dichiara l’assessore alla Mobilità integrata, Trasporti e Ambiente Matteo Campora – , ma anche un’occasione importante per raccontare il nostro impegno, tra passato, presente e futuro, sulla sostenibilità dei trasporti delle merci e delle persone: solo per fare un esempio, sono da poco iniziati i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile in Val Polcevera. Infine, lo scambio di esperienze e competenze tra professionisti del medesimo ambito è sempre un’occasione di crescita per tutti».

L’evento ha rappresentato un antipasto della European Mobility Week 2024, la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile in programma dal 16 al 22 settembre. Come le altre città europee, anche Genova ospiterà una ricchissima rassegna di attività, iniziative e progetti, con un ruolo significativo delle scuole, delle associazioni e delle aziende genovesi impegnate sul fronte della Smart Mobility, sotto la regia del Comune di Genova in qualità di soggetto coordinatore. Il calendario completo degli eventi genovesi della European Mobility Week sarà svelato la prossima settimana.