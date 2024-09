Shaken baby syndrome, a palazzo Tursi un incontro divulgativo sulla “sindrome del bambino scosso”

Genova. Si chiama “Shaken baby syndrome”, Sindrome del bambino scosso (SBS) ed è una grave forma di maltrattamento che riguarda i bambini sotto i due anni – e in particolar modo i primi sei mesi di vita – dovuta a una perdita di autocontrollo da parte dei caregiver (genitori, nonni, operatori e non solo) di fronte al pianto inconsolabile del bambino, perdita di autocontrollo che può causa conseguenze anche irreparabili e delle quali spesso non si è consapevoli.

Lo scuotimento del bambino, infatti, può provocare importanti lesioni cerebrali che possono sfociare in gravi encefalopatie e che possono portare anche alla morte: la SBS si riscontra in ogni contesto, con netta prevalenza in condizioni di fragilità familiare e socio-ambientale.

Proprio per fare informazione e prevenzione sulle conseguenze della Sindrome del bambino scosso, il Club Soroptimist Genova e il Club Soroptimist Genova Due, insieme all’assessorato al Personale, alle Politiche dell’istruzione e ai Servizi civici del Comune di Genova e con il patrocinio dell’Istituto G.Gaslini, hanno voluto organizzare un corso dedicato agli operatori dei nidi di infanzia comunali e privati: “Progetto a prevenzione della Shaken baby syndrome: come aiutare il bambino piccolo che piange e la sua famiglia” è infatti il titolo della giornata – suddivisa in due sessioni, una mattutina e una pomeridiana – che dalle 10 di lunedì 16 settembre si terrà nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

«La Sindrome del bambino scosso – dice l’assessore alle Politiche dell’istruzione del Comune di Genova – è un’insidia poco conosciuta e che ogni anno arreca danni spesso irreparabili nei bambini. Per questo, insieme al Club Soroptimist Genova e al Club Soroptimist Genova Due, abbiamo pensato che fosse importantissimo dedicare una giornata alla divulgazione scientifica su questa sindrome coinvolgendo gli esperti e gli addetti ai lavori, in particolar modo gli operatori dei nidi di infanzia che ogni giorno hanno sotto la propria cura bambini nella fascia d’età più delicata, soprattutto per questa sindrome. Fare prevenzione e una corretta informazione, che abbiamo voluto estendere online anche alle famiglie e alla cittadinanza, sono i migliori strumenti a nostra disposizione per far sì che i nostri bambini possano crescere nella migliore e più sicura maniera possibile».

Il corso, dedicato al personale dei servizi educativi 0-3 comunali e privati, fornisce strumenti volti a prevenire la diffusione del fenomeno sia tra gli operatori dei servizi sia nelle famiglie – veicolando consigli gestionali, attitudini da evitare, e quelle da promuovere.

Quale ulteriore azione di divulgazione, in diversi Nidi d’infanzia comunali della città, saranno organizzati differenti “Incontri con genitori e familiari sulla SBS”, mirati a fornire ulteriori strumenti per arricchire la cultura dell’infanzia su tale tematica.

Il programma

Ore 10 – Apertura dei lavori – Presentazione del Progetto Soroptimist

Saluti istituzionali dell’assessore alle Politiche dell’istruzione del Comune di Genova; presidente del Club Soroptimist Genova Due dott.ssa Maria Clelia Galassi e presidente Soroptimist Club Genova dott.ssa Aurelia Costa

Ore 10.30 – “Clinica ed epidemiologia della SBS nel bambino piccolo”

Moderano: dott.ssa Rosetta Marzola; dott. G.Semprini e prof.ssa Raffaella Giacchino

“La Sindrome del bambino scosso e conseguenze a breve e lungo termine” – prof.ssa Edvige Veneselli

“Criticità nel bambino prematuro” – prof. Luca Ramenghi

“I PS pediatrici in prima linea contro la SBS e la parternship con TDH” – dott.ssa Emanuela Piccotti; dott.ssa Silvia Pochettino

Ore 11.30 – “Il pianto irrefrenabile nel bambino piccolo: cause più frequenti e trattamento”

Moderano: dott.ssa Alessandra Vaccari; dott.ssa Daniela Caprino; dott.ssa Rossella Rossi

“Il lattante che piange: è sempre una questione di pancia?” – dott. Paolo Gandullia

“Problematiche derivanti dai disturbi del sonno e possibili interventi” – Prof. Lino Nobili

“Il dolore nel bambino e possibili interventi” – dott. Luca Manfredini

Ore 15 – Apertura dei lavori – Presentazione del Progetto Soroptimist

Saluti istituzionali dell’assessore alle Politiche dell’istruzione del Comune di Genova; presidente del Club Soroptimist Genova Due dott.ssa Maria Clelia Galassi e presidente Soroptimist Club Genova dott.ssa Aurelia Costa

Ore 15.30 – “Clinica ed epidemiologia della SBS nel bambino piccolo”

Moderano: dott.ssa Rosetta Marzola; dott. G.Semprini e prof.ssa Raffaella Giacchino

“La Sindrome del bambino scosso e conseguenze a breve e lungo termine” – prof.ssa Edvige Veneselli

“Criticità nel bambino prematuro” – prof. Luca Ramenghi

“I PS pediatrici in prima linea contro la SBS e la parternship con TDH” – dott.ssa Emanuela Piccotti; dott.ssa Silvia Pochettino

Ore 16.30 – “Il pianto irrefrenabile nel bambino piccolo: cause più frequenti e trattamento”

Moderano: dott.ssa Alessandra Vaccari; dott.ssa Daniela Caprino; dott.ssa Rossella Rossi

“Il lattante che piange: è sempre una questione di pancia?” – dott. Paolo Gandullia

“Problematiche derivanti dai disturbi del sonno e possibili interventi” – Prof. Lino Nobili

“Il dolore nel bambino e possibili interventi” – dott. Luca Manfredini

Ore 17.30 – 18 Discussione e considerazioni conclusive

È aperta alla cittadinanza la possibilità di collegamento on-line per l’evento attraverso i seguenti link:

Link mattino

Link pomeriggio