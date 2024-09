Il sindaco Marco Bucci annuncia: “Ho completato il percorso di radioterapia”

Genova. “Sono lieto di annunciare che oggi ho completato il percorso di 30 sedute di radioterapia”. A dare un aggiornamento sulle sue condizioni di salute è il sindaco Marco Bucci, condividendo sui social una foto che lo ritrae in ospedale, alle prese con le cure.

Bucci era stato ricoverato e operato all’ospedale Galliera a inizio giugno per una “metastasi linfonodale da neoplasia cutanea”, un tumore della pelle che si era diffuso ai linfonodi. Era rimasto in ospedale per diversi giorni e aveva poi iniziato le terapie.

“È stato un periodo impegnativo, ma anche grazie al supporto di tutti voi, ho affrontato questa sfida con coraggio e determinazione – ha scritto il primo cittadino – Adesso mi sento più forte e pronto a continuare il lavoro che tanto amo per la nostra città. Voglio ringraziare di cuore l’ospedale Galliera ed in particolare il dottor Stefano Vagge, direttore della struttura complessa di radioterapia, e tutto il personale medico e sanitario che mi ha seguito con professionalità e umanità eccezionali in questo percorso”.

“Anche in questo caso la sanità pubblica ligure ha dimostrato efficienza, competenza e qualità straordinarie che ho riscontrato nella cura di tante altre persone che, come me, si sono sottoposte alla radioterapia negli stessi giorni – ha concluso Bucci – Andiamo avanti, insieme, con sempre più passione e orgoglio per continuare a fare grande la nostra Genova”.