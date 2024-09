Sindacati contro Iren, nuova assemblea sindacale per il caso dell’apprendista non confermato

Genova. “A seguito di quanto deciso dall’assemblea dei lavoratori tenutasi venerdì 30 agosto e stante l’assenza di risposte concrete da parte della Direzione Aziendale in merito alla mancata conferma del nostro collega, le Scriventi rappresentanze sindacali hanno disertato il previsto incontro odierno sulla situazione di Ireti Gas. Sono trascorsi dieci giorni dalla mancata trasformazione del contratto di apprendistato del nostro collega di Ireti Acqua, e da parte della direzione del Gruppo IREN regna il silenzio più assoluto”.

Queste le parole del comunicato stampa unitario diffuso questa mattina dalle segreterie e le R.S.U. del gruppo Iren Genova FILCTEM-CGIL FEMCA-CISL UILTEC-UIL: “Nessuna giustificazione, nessun ripensamento: l’azienda mantiene una linea dura e indifferente. Nel frattempo, apprendiamo da un articolo di giornale che la stessa azienda non intende procedere nei confronti dell’ex Amministratore Delegato, coinvolto nelle note vicende giudiziarie e sottoposto a misure cautelari per diversi mesi”.

“Il “povero” ex A.D., rimasto senza stipendio, sembra aver toccato il cuore della dirigenza, che pare non voler presentare querela di parte per appropriazione indebita, in relazione a una consulenza fantasma del valore di qualche centinaio di migliaia di euro, decisa unilateralmente. Questa disparità di trattamento è inaccettabile! Da una parte, un lavoratore in contratto di apprendistato viene lasciato a casa senza alcuna colpa, dall’altra, un amministratore delegato viene “graziato” nonostante le accuse”.

Non chiediamo giustizialismo, ma equità. I lavoratori sono sacrificabili, mentre chi occupa le stanze del potere e ne abusa, no – chiude la nota – Nel ribadire che, a meno di evoluzioni positive della vicenda, anche i successivi incontri sulle altre B.U., già programmati con la Direzione Aziendale, verranno sospesi, FILCTEM CGIL – FEMCA CISL- UILTEC UIL, convocano un assemblea dei lavoratori del gruppo Iren Genova per il giorno martedì 17 settembre alle ore 15:00 davanti a palazzo Tursi, durante il Consiglio Comunale al fine di coinvolgere il Sindaco e l'intera giunta del Comune di Genova, azionista di maggioranza del gruppo Iren, affinché venga richiamata la direzione aziendale ad un maggior rispetto nei confronti dei lavoratori e ad una maggior attenzione verso le relazioni sindacali