Sindacati all’attacco di Iren: “Apprendista Ireti padre di famiglia lasciato a casa”

Genova. Presidio con volantinaggio questa mattina dei lavoratori Iren contro il mancato rinnovo del contratto di apprendistato “ingiustificato e discriminatorio”, si legge nella nota delle rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec, di un lavoratore di Ireti Acqua.

“La motivazione fornita dall’azienda, basata semplicemente sul fatto che finito il periodo di formazione si possa estinguere il rapporto lavorativo senza una motivazione reale, rappresenta un chiaro abuso dei diritti dei lavoratori e un tentativo inaccettabile di mascherare altre questioni sotto una giustificazione ambigua e non supportata da fatti concreti”, dicono i sindacati.

“Licenziare un apprendista per motivi non meglio specificati non solo va contro la natura stessa dell’apprendistato, ma viola anche i principi di equità e giustizia sul posto di lavoro”, sottolineano.

Filctem, Femca e Uiltec richiedono con urgenza “il reintegro immediato del lavoratore”, nonché “l’apertura di un tavolo di confronto per discutere delle condizioni di lavoro all’interno dell’azienda e prevenire futuri abusi”.