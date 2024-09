Settimana europea della mobilità sostenibile, a Genova tante iniziative dal 16 al 22 settembre

Genova. Urbanistica tattica, mobility management, laboratori, giochi e sport in piazza, ma anche pedibus, pedalate di gruppo, pedonalizzazioni temporanee di strade e valorizzazione delle aree scolastiche, per trasmettere una maggiore consapevolezza a grandi e piccoli sui benefici pratici legati a una mobilità urbana più sostenibile e a uno stile di vita realmente sano, dinamico e consapevole. Il tutto nel segno della condivisione dello spazio pubblico.

Comune di Genova, scuole e associazioni del territorio in campo anche quest’anno per la 23esima edizione della European Mobility Week (Emw), la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che dal 16 al 22 settembre consentirà ai cittadini genovesi – attraverso una serie di eventi organizzati in tutta la città – di scoprire i benefici individuali, sociali e ambientali legati a una mobilità urbana più attiva e rispettosa dell’ecosistema.

Promossa dalla Commissione europea per sensibilizzare cittadini, enti pubblici e aziende sui vantaggi economici e ambientali legati a una mobilità ecosostenibile, la campagna di sensibilizzazione European Mobility Week 2024 ha come tema Shared public space, puntando l’attenzione sull’importanza di un uso condiviso degli spazi pubblici delle città.

Il tema della condivisione dello spazio pubblico, declinato dalla commissione su 4 principali linee di intervento – Vivere lo spazio pubblico in modo diverso, Riqualifichiamo insieme lo spazio urbano; Strade scolastiche: creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi; Pianificazione e progettazione di strade più sicure – accomuna le iniziative che, per una settimana, animeranno il territorio genovese grazie al gioco di squadra tra scuole, associazioni, istituzioni pubbliche e aziende privati, consolidato e affinato negli anni.

Una sinergia che traduce in concreto lo slogan “Cambia e vai!” della EMW 2024 e che quest’anno, dopo il doppio antipasto della scorsa settimana con la sfilata di bici e pedoni organizzata dall’Oktoberfest e il confronto sulla Smart Mobility tra il Comune di Genova e la Municipalità di Basilea, vedrà una serie di azioni innovative quali:

– la conferenza Urbanistica Tattica tra mobilità, accessibilità e condivisione degli spazi pubblici. Esperienze italiane a confronto: Milano, Bologna e Bergamo illustreranno il proprio modello di condivisione degli spazi pubblici con approfondimenti sull’urbanistica tattica. Su questo, Genova racconterà il progetto Genova Street Lab grazie alla sinergia portata avanti con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano per rendere piu vivibili un paio di aree individuate nel quartiere di Sampierdarena con la partecipazione dei cittadini e il coinvolgimento degli stakeholder (17 settembre)

– Una giornata a colori, su due ruote e non solo: invito all’uso di bici e risciò, e attività di invito agli sport ed educazione stradale per gli alunni della scuola primaria Da Passano dell’IC Montaldo ai Giardini Cavagnaro. L’IC Montaldo raddoppia il proprio appuntamento perché in contemporanea porta avanti la seconda edizione di Riprendiamoci il Piazzale di fronte al plesso Anna Frank con la pedonalizzazione temporanea per una mattinata di Piazzale Valery per organizzare giochi con i bimbi e riscoprire quanto è bello condividere lo spazio sotto i platani normalmente destinato alle auto

– Il convegno Più pedibus per tutti: spazi pubblici condivisi per la salute, la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale: un incontro promosso da Comune di Genova e ASL3 Genovese per raccontare i principali progetti di mobilità sostenibile dedicati alle scuole e, al contempo, lanciare il progetto Nati per Camminare con la consegna ufficiale dei materiali di progetto, la gara virtuosa dal 14 al 25 ottobre che premierà quelle scuole i cui alunni avranno totalizzato il punteggio migliore sulla base di come, giorno per giorno, giungeranno a scuola nel modo piu sostenibile possibile e che vede ai nastri di partenza oltre 3000 alunni delle scuole genovesi, primarie e infanzia. E poi verrà presentata la quarta edizione del Premio Federica Picasso (20 settembre)

E ancora:

– Mettiamoci in Molo Pedonia-MOlo: laboratori aperti per la cittadinanza, bimbi, mostre e passeggiate alla riscoperta della condivisione degli spazi pubblici del quartiere, con la creazione di installazioni di urbanismo tattico a cura del Progetto del Patto di Comunità del Sestiere del Molo molto attivo su questi temi per migliorare la vivibilità urbana (20 settembre)

– WALKandREAD: passeggiata organizzata dall’IC Pra’ attraverso le strade del quartiere, dove saranno inaugurati Bookcrossing dove i bimbi troveranno QR-Code che, inquadrati, creeranno un percorso educativo tra letture di favole e racconti (20 settembre)

– Caruggiadi: 12 piazze del centro storico protagoniste di un processo di riscoperta dello spazio pubblico attraverso lo sport, con la loro trasformazione in arene sportive aperte alla partecipazione e al divertimento dei cittadini di tutte le età (21 settembre). Novità a cui si aggiungono alcuni “classici” della Settimana quali Cicloriparo (18 settembre), la Giornata nazionale del bike-to-work in Largo Pertini dalle 7.30 alle 19 (20 settembre), Park(ing) Day Genova in Piazza Paolo Da Novi dalle 10 alle 20 (21 settembre) e Women Bike Ride (22 settembre).

Importante ricordare la promozione dell’abbonamento annuale di Zena by Bike a soli 5 euro (con 5 euro di ricarica) invece di 40 che si potrà effettuare per tutto il mese di settembre per facilitare l’uso del bike sharing cittadino. Gli operatori di Genova Parcheggi saranno disponibili proprio per facilitare gli abbonamenti ai due eventi della giornata nazionale del bike to work del 20 e della women bike ride del 22.

E inoltre la ripartenza di alcuni pedibus che quest’anno verranno consolidati, come quello di Cornigliano, l’inaugurazione del Pedibus dell’IC Barabino che sarà collegato anche al progetto Genova Street Lab e la novità del primo pedibus sperimentale, una prova, dei bimbi della Scuola dell’Infanzia di Villa Sciallero a Sestri Ponente grazie alla sinergia tra genitori e Scuola dell’Infanzia Comunale. In questa occasione gli agenti di polizia locale dei distretti come angeli custodi: spiegheranno anche alcuni nozioni base di educazione stradale durante il percorso.

Azioni promosse da soggetti diversi ma con un obiettivo comune: diminuire l’impatto del sistema dei trasporti grazie alla riduzione dell’uso dell’auto privata e alla promozione delle modalità di trasporto alternative e condivise (trasporto pubblico, bicicletta, piedi), di una maggiore vivibilità delle strade urbane e sicurezza per tutti gli utenti della strada.

“Anche quest’anno l’area Gestione del territorio – direzione Smart Mobility del Comune ha lavorato in stretta sinergia con associazioni e scuole per allestire un ampio ventaglio di attività accomunate dall’attenzione alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione e condivisione degli spazi pubblici – dichiara Matteo Campora, assessore alla Mobilità del Comune di Genova – La nostra amministrazione crede fortemente nel coinvolgimento degli attori territoriali per pianificare una mobilità urbana più efficiente non solo dal punto di vista della velocità e puntualità negli spostamenti, ma anche sotto altri profili strategici quali la riduzione dell’impatto ambientale e una maggiore sicurezza stradale. Tanti eventi sono rivolti alle nuove generazioni: un elemento che apprezziamo moltissimo e che ci deve spingere a lavorare su bambini e ragazzi per trasmettere loro un’idea diversa di mobilità: pubblica, condivisa, attiva, accessibile e sostenibile”.

“Tanti eventi, organizzati da una miriade di soggetti del territorio tra scuole, associazioni e aziende, per raggiungere un unico, grande obiettivo: innescare una vera e propria rivoluzione culturale sulla mobilità green, fondamentale per migliorare la qualità della vita di tutte le famiglie genovesi – dichiara l’assessora alle Politiche dell’Istruzione del Comune di Genova, Marta Brusoni – In particolare, il 20 settembre si svolgerà un importantissimo convegno sulla mobilità scolastica che farà il punto sui tanti Pedibus realizzati con la sinergia tra Comune, ASL3, scuole, genitori e altri attori territoriali, e sui nuovi che bisognerà creare con il contributo di tutti per continuare a porre le basi, un mattoncino dietro l’altro, di un futuro virtuoso in cui i percorsi casa-scuola vengano coperti con i mezzi pubblici, in bici e soprattutto a piedi, grazie ai benefici che il Pedibus conferisce ai nostri bimbi in termini di salute fisica, socializzazione, indipendenza, autostima, sicurezza e rispetto degli altri”.

“Anche quest’anno Asl3 – spiega Teresa Concetta Saporita, responsabile della Ssd Epidemiologia e Promozione della Salute Asl3, – partecipa con il Progetto Pedibus alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Gli specialisti del Nucleo Salute Scuola afferente al Consultorio familiare Asl3 insieme a quelli della Epidemiologia prenderanno parte venerdì 20 settembre dalle ore 15.00 all’evento in programma presso la Biblioteca De Amicis per presentare l’attività del progetto Pedibus che nell’anno scolastico 2023/2024 ha coinvolto 49 classi di 8 Istituti Comprensivi del territorio Asl3, 984 alunni, 59 genitori e 47 insegnanti. L’iniziativa è in collaborazione con il Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità Asl3″.