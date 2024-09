Settimana europea della mobilità, con Fiab eventi tutto il fine settimana

Genova. La Settimana Europea della Mobilità (SEM) sta per concludersi e FIAB è protagonista con i suoi volontari. Le iniziative principali si terranno questo fine settimana.

Venerdì 20 settembre: Giornata Nazionale del Bike to Work

Dalle 7:30 alle 19:00, presso il gazebo in Largo Pertini, davanti al Carlo Felice, i volontari FIAB premieranno i ciclisti urbani con un portachiavi a tema bici, fino ad esaurimento scorte. Sarà inoltre distribuito gratuitamente il “Manuale del Ciclista Urbano” e saranno disponibili gilet riflettenti nell’ambito della campagna “Il ciclista illuminato”. Durante l’evento, verranno contati i ciclisti in transito da Piazza De Ferrari. Sarà possibile effettuare il pre-tesseramento FIAB 2025, con la tessera inviata via e-mail agli interessati nel mese di ottobre. Il Coordinamento delle Associazioni Liguri della Federazione sarà presente per illustrare la piattaforma per una Liguria più amica della bicicletta e raccogliere adesioni da parte dei candidati alle prossime elezioni regionali.

Sabato 21 settembre: Park(ing) Day e “Mille e una crosa”

Park(ing) Day: Dalle 10:00 alle 20:00 in Piazza Paolo da Novi, lato Corso Buenos Aires, otto parcheggi auto saranno temporaneamente trasformati in spazi di socialità. L’iniziativa, in collaborazione con Legambiente, Greenpeace gruppo locale Genova, Cittadini Sostenibili, Cicloriparo, Triciclo Bimbi a basso impatto, Ciclofficina Boom e #genovaciclabile, mira a sensibilizzare sull’eccessivo spazio occupato dalle auto private e sull’importanza di riappropriarsi di questi spazi. Le attività includeranno yoga/stretching, angolo libri e riviste, cicloriparo, collage di urbanismo tattico, salottino chiacchiere e musica, cargo bike condivise, swap party, angolo lettura e giochi, e cicloposteggio.

“Mille e una crosa”: Gita in mountain bike a tema mobilità sostenibile su percorsi urbani non convenzionali, da Piazza De Ferrari a Murta (17 km, difficoltà MC+/MC+). Appuntamento alle 8:30 in Piazza De Ferrari, con rientro previsto per le 13:00. Partecipazione libera previa comunicazione via email a info@fiabgenova.it. Durante l’evento verrà presentato il programma autunno/inverno MTB di FIAB Genova.

Domenica 22 settembre: Women Bike Ride

Il gran finale partirà da Largo Pertini alle 15:30 con la pedalata colorata delle donne, la “Women Bike Ride”. Non si tratta di un’iniziativa sportiva né folcloristica, ma di una rivendicazione per una società più inclusiva, dove donne, persone fragili e utenti deboli della strada possano muoversi senza barriere e rischi. Il corteo in bici seguirà il percorso: Piazza De Ferrari – Via XXV Aprile – Piazza F. Marose – Portello – Largo Zecca – Piazza Annunziata – Via Balbi – Principe – Via A. Doria – Via Fanti d’Italia – Via Gramsci – Porto Antico.

Romolo Solari, Presidente di FIAB Genova, commenta: “Il tema di quest’anno della Settimana Europea della Mobilità è la condivisione dello spazio pubblico. Uno spazio che appartiene a tutti. Con un po’ di senso civico, possiamo convivere in pace e tranquillità. Purtroppo, il senso civico è merce rara indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato”.