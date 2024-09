Genova. Un incendio ha distrutto alcuni scooter parcheggiati nell’area di sosta di un condominio a Sestri Ponente, a Genova.

Il rogo, divampato vicino a via Puccini nella mattinata di domenica 15 settembre, è stato spento dai vigili del fuoco, sul posto insieme ai carabinieri per indagare sulle cause.

Non ci sono stati feriti o intossicati. Il rogo di motorini ha però creato qualche problema per il traffico nella zona.