Sestri Levante, sabato torna la Giornata dello Sport tra parco Mandela e piscina comunale

Sestri Levante. Il prossimo sabato 21 settembre torna l’attesissima Giornata dello Sport, che si terrà dalle ore 10 alle 19 presso il Parco Mandela e la piscina comunale a Sestri Levante. L’evento, organizzato dal Comune di Sestri Levante con il supporto logistico di Mediaterraneo Servizi, si rinnova ogni anno con crescente successo ed è rivolto a persone di tutte le età: dai più piccoli ai più grandi, dalle famiglie agli appassionati di sport.

Un’occasione unica per chi desidera conoscere e sperimentare in prima persona la ricca offerta sportiva del territorio, scoprendo nuove discipline o approfondendo la propria passione per l’attività fisica.

Durante la Giornata dello Sport, il Parco Mandela si trasformerà in un grande spazio aperto dedicato al benessere e al movimento, con la partecipazione di numerose società e realtà sportive locali che metteranno a disposizione i loro esperti e atleti per offrire dimostrazioni, informazioni, e soprattutto la possibilità di provare gratuitamente diverse attività sportive.

L’evento non solo darà l’opportunità di avvicinarsi a sport più tradizionali come nuoto, calcio, pallavolo, basket, tennis, danza, judo e atletica, ma anche di esplorare discipline meno conosciute, come il tiro con l’arco, il kayak, la mountain bike e il pattinaggio a rotelle, che possono rappresentare per molti una piacevole scoperta.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la ripresa delle attività sportive dopo la pausa estiva, incoraggiando soprattutto i più giovani a intraprendere nuove discipline e stili di vita sani. Coinvolgere i più giovani è una delle priorità della manifestazione, offrendo loro la possibilità di cimentarsi in discipline nuove e stimolanti, che possano accendere in loro una passione duratura per lo sport.

Per l’occasione, durante l’intera giornata, sarà presente un punto ristoro nei pressi del campo da basket.

“Ci aspettiamo una splendida giornata di sport, allegria, desiderio di stare insieme e tanta partecipazione da parte di cittadini e visitatori – commenta l’assessore agli Eventi e Turismo, Giuseppe Ianni -. Le associazioni e le società sportive aderenti all’iniziativa daranno la possibilità a chiunque sia interessato di provare la disciplina di riferimento. Tante persone difficilmente si avvicinerebbero ad alcune discipline se non ci fossero giornate dimostrative come questa. Lo sport è benessere, favorisce uno stile di vita sano ed aiuta la mente, come ricorda una notissima locuzione latina”, conclude l’assessore Ianni.

“Il mondo sportivo di Sestri levante si presenta molto variegato, grazie alla presenza di numerose società di cui come amministrazione non possiamo che essere orgogliosi. Si tratta spesso di associazioni gestite da volontari che, senza nulla pretendere, si fanno carico dell’educazione sportiva dei nostri ragazzi, magari anche con risorse minime. Proprio per questo, riteniamo fondamentale organizzare una giornata speciale, dedicata alla promozione e alla scoperta delle varie discipline sportive presenti sul territorio, offrendo a tutti l’opportunità di sperimentare e conoscere le diverse attività disponibili”, commenta Albino Armanino, consigliere comunale con compiti specifici in materia di “Promozione delle attività sportive” -. A completamento di questa manifestazione, abbiamo deciso di includere un momento di riflessione sul ruolo dello sport nell’età evolutiva. Si tratta di un progetto nato grazie alla collaborazione con le dottoresse Durante e Bergonzini di ASL 4 e il loro team, un’eccellenza nel campo della riabilitazione, che ringrazio per la loro disponibilità. È un’iniziativa di grande valore, di cui sono stato tra i primi promotori, alla quale teniamo particolarmente, poiché crediamo che lo sport sia fondamentale non solo per lo sviluppo fisico dei giovani, ma anche per la loro crescita. Durante questo dibattito verranno messi in luce aspetti spesso trascurati, e sarà senza dubbio un incontro interessante e formativo per tutti”, conclude il consigliere Armanino.

Quest’anno anche una novità, in collaborazione con ASL 4 Liguria, gli appuntamenti legati alla Giornata dello Sport saranno arricchiti da un incontro speciale sul tema: Sport e salute in età evolutiva che si terrà giovedì 19 settembre in Sala Bo a Palazzo Fascie Rossi. Un pomeriggio dedicato alla relazione tra sport e benessere fisico nei bambini e ragazzi grazie ad team di medici specializzati in medicina dello sport, fisioterapia e riabilitazione infantile che offrirà un prezioso momento di confronto, affrontando argomenti come l’importanza dell’attività fisica per lo sviluppo psico-fisico, le precauzioni per prevenire infortuni e il ruolo dell’agonismo.

“Siamo lieti di partecipare agli eventi promossi nell’ambito della Giornata dello Sport con un’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, che racconta la nostra esperienza nel promuovere e sostenere l’importanza del movimento e dello sport – commenta Laura Chiara Bergonzini, responsabile della S.S.D. Riabilitazione Infantile dell’Asl 4 che ha organizzato l’appuntamento in collaborazione con la Medicina dello Sport -. Le nostre attività si svolgono già a partire dai futuri genitori e quindi nell’età neonatale e nell’accrescimento, fino all’epoca scolare e dell’avvio alle attività sportive, particolarmente sostenute in caso di limitazioni. Fondamentale il ruolo di genitori, insegnanti e preparatori atletici nel promuovere lo sport ma anche nel prevenirne le problematiche in collaborazione con i professionisti sanitari. L’incontro sarà l’occasione per approfondire il legame che unisce lo sport alla salute”.