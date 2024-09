Bomba d’acqua su Sestri Levante, il caruggio diventa un fiume: negozi e ristoranti invasi dall’acqua

Sestri Levante. L’allerta gialla si è chiusa alle 21 sul Levante ligure, più tardi rispetto al resto della regione, e la pioggia ha colpito duro proprio in questa zona. A Sestri Levante, in particolare, il noto “caruggio” si è allagato, trasformandosi in un fiume perché i tombini non sono riusciti a scaricare l’acqua, scesa con violenza nel giro di pochissimo tempo.

Intorno alle 20 negozianti e ristoratori si sono ritrovati i locali invasi dall’acqua, mentre i residenti degli appartamenti che affacciano sulla strada osservavano sconsolati il disastro. Il Comune ha confermato che il violento temporale che si è abbattuto sul Tigullio ha provocato accumuli di pioggia in pochi minuti, causando allagamenti diffusi in diverse aree della città. Qualche disagio, nel pomeriggio, si era registrato anche a Genova, ma in modo molto minore.

“Il sindaco e le autorità competenti stanno monitorando attentamente la situazione – hanno fatto sapere – Arpal avverte che la cella temporalesca potrebbe persistere pertanto la cittadinanza è invitata a limitare gli spostamenti e a prestare la massima attenzione”.

Proprio Arpal, intorno alle 20, avvisava che era in corso un temporale “al limite del molto forte”, e cioè superiore ai 50 mm in un’ora, in corso su Bargone, sulle alture di Sestri Levante: “lI territorio, già interessato nel pomeriggio da analoga quantità d’acqua, ha appena ricevuto 49 mm/1h – hanno spiegato dall’agenzia regionale – La parte più intensa della precipitazione si è adesso spostata verso est/nord-est”.