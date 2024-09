Servizio civile digitale, tempo fino al 3 ottobre per candidarsi a Confcooperative Genova e Savona

Genova. Ci sono ancora pochi giorni di tempo per candidarsi a svolgere il servizio civile digitale presso le sedi di Confcooperative Liguria a Genova e Savona: il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha infatti prorogato la scadenza dei termini di presentazione delle domande fino alle ore 14 di giovedì 3 ottobre.

Possono candidarsi ragazzi e ragazze di età compresa fra i 18 e i 28 anni che desiderino intraprendere un’esperienza di cittadinanza attiva, ma soprattutto di crescita personale e professionale nel mondo della cooperazione. Attraverso il Servizio Civile Digitale, potranno infatti entrare in contatto diretto con le 329 cooperative associate a Confcooperative Liguria, che oggi contano 17.000 soci e 9.400 persone occupate.

Sono 3 i posti disponibili nelle sedi di Confcooperative Liguria a Genova e a Savona. Le persone avranno il compito di supportare le cooperative aderenti su tutto il territorio regionale nello sviluppo delle competenze digitali e dell’utilizzo delle nuove tecnologie, dai social network a programmi e applicazioni utili alla gestione e alla comunicazione.

La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno previsto di 25 ore settimanali per 5 giorni la settimana. Ai giovani selezionati è riconosciuto un assegno mensile di 507,30 €, erogato direttamente dal Dipartimento Servizio Civile.

“Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante opportunità di crescita e formazione personale e professionale, che permette loro di inserirsi con responsabilità nella società di domani. Questo è tanto più vero nel settore della cooperazione, con i suoi ideali di comunità, lavoro, cittadinanza attiva, costruzione di un futuro più sostenibile per le persone e per il pianeta” commenta Anna Manca, presidente di Confcooperative Liguria. “Ma il Servizio Civile è anche un ponte insostituibile tra giovani e mercato del lavoro: basti pensare che oltre il 30% dei ragazzi che ha fatto il servizio civile in Confcooperative Liguria ha trovato un impiego nelle nostre imprese. Da un lato c’è la possibilità per le nuove generazioni di mettersi alla prova e di entrare in contatto diretto con le imprese e il mondo del lavoro, dall’altro, per le cooperative, l’apporto dei giovani consente uno scambio intergenerazionale di competenze e un’immissione di energie, visioni e prospettive fresche e originali che rappresentano la chiave dell’innovazione e della competitività del nostro settore”.

La candidatura a Servizio Civile Digitale presso le sedi di Confcooperative Liguria potrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE in modalità on-line attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso S P I D, Sistema Pubblico d’Identità Digitale.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono inviare un’e-mail all’indirizzo imperia@confcooperative.it