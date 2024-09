Serie A, ecco il programma della quarta giornata. Il Genoa gioca di domenica

Roma. Archiviata la terza giornata, la Serie A tornerà in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. La Lega ha diffuso gli orario per la quarta giornata.

Per il Genoa impegno domenicale contro la Roma nel lunch match.

Sabato 14 settembre, ore 15.00 Como-Bologna

Sabato 14 settembre, ore 18.00 Empoli-Juventus

Sabato 14 settembre, ore 20.45 Milan-Venezia

Domenica 15 settembre, ore 12.30 Genoa-Roma

Domenica 15 settembre, ore 15.00 Atalanta-Fiorentina

Domenica 15 settembre, ore 15.00 Torino-Lecce

Domenica 15 settembre, ore 18.00 Cagliari-Napoli

Domenica 15 settembre, ore 20.45 Monza-Inter

Lunedì 16 settembre, ore 18.30 Parma-Udinese

Lunedì 16 settembre, ore 20.45 Lazio-Hellas Verona