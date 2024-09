Semi Foresti festeggia 10 anni il 5 ottobre con una festa in via Pré e piazza Truogoli di Santa Brigida

Genova. L’associazione Semi Foresti festeggerà sabato 5 ottobre il suo decimo compleanno. Per l’occasione si terrà un grande evento dal mattino alla sera nel sestiere di Pré, in particolare in piazza Truogoli di Santa Brigida e nella sede dell’associazione in via Pré 137r. Ci saranno banchetti espositivi, mercatini, letture, teatro, musica e attività per bambine e bambini. L’accesso è libero.

L’Associazione è stata fondata nel 2014 e ha lo scopo di sviluppare forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione per una società aperta e multiculturale, che individui nell’immigrazione e nell’intercultura una risorsa per la comunità. Si occupa di attività a carattere interculturale rivolte prevalentemente a cittadini stranieri, tra cui: corsi di italiano L2 (base e avanzato), attività di reciproca conoscenza e scambio con associazioni attive in ambito interculturale e sociale a Genova, sportello di prima informazione e accoglienza per cittadini stranieri (informazioni sui servizi di accoglienza e di assistenza legale, servizi socio sanitari, assistenza per la compilazione del curriculum vitae, informazioni su attività culturali) e supporto per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Semi Foresti è una realtà consolidata del mondo associativo del centro storico di Genova. Oggi opera principalmente come biblioteca di quartiere, scuola di italiano per stranieri e sartoria sociale. Organizza inoltre seminari, laboratori, presentazioni e attività varie aperte a tutte/i, con un’attenzione particolare alla comunità circostante del sestiere di Pré.

L’appuntamento è dalle 10 alle 23 nella Biblioteca Semi Foresti di via Pré e piazza Truogoli di Santa Brigida (dehors Librìdo)