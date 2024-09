Scuola, Pastorino (Pd): “Troppo pochi docenti entrati di ruolo nonostante le promesse del ministro”

Roma. “Nel question time odierno in aula alla Camera con il ministro dell’Istruzione Valditara sulla situazione dei docenti idonei che, dopo aver passato il concorso nel 2020, ancora attendono la messa in organico, ho chiesto che vengano trovate nuove iniziative per far scorrere rapidamente le loro graduatorie. Anche dopo l’impegno dello stesso ministro annunciato lo scorso luglio, a oggi la situazione mostra come la procedura non funzioni. Se infatti l’aver messo a esaurimento le graduatorie era idea positiva, i numeri parlano chiaro: in Liguria per esempio sono stati nominati solo 70 su 439 docenti”.

Lo dichiara il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino dopo il question time con il ministro dell’Istruzione.

“E’ urgente agire anche nel rispetto del diritto allo studio: lasciando posti a ruolo vuoti in attesa dei concorsi gli alunni avranno un ulteriore anno con insegnanti supplenti, situazione che non si concilia con la loro qualità formativa, la scuola necessita di docenti stabili nel tempo. La situazione va gestita con maggiore energia: è necessario chiudere questa fase al più presto possibile”, conclude Pastorino.