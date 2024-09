Scuola dell’infanzia Birulò, primo giorni di lezioni per l’asilo dell’ex caserma Gavoglio

Genova. Primo giorno di scuola per gli studenti genovesi. Questa mattina ha portato gli auguri per il nuovo anno scolastico il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, accompagnato dal presidente del Municipio I Centro Est, e dal dirigente scolastico Riccardo Brugia, agli alunni, insegnanti e personale della nuova scuola dell’infanzia Birulò (foto al link: https://we.tl/t-v3djP7CIFD), realizzato all’interno dell’ex caserma Gavoglio al Lagaccio, alla prima campanella di inizio anno.

Finanziato da 800.000 euro di fondi FSR-Fondo strategico regionale e da risorse proprie dell’ente, il nuovo asilo, già attivo dallo scorso gennaio, accoglie circa 50 bambini iscritti in locali completamente restaurati e arredati secondo i più moderni standard. La nuova scuola dell’infanzia è dotata di un refettorio, bagni a misura di bambino, due aule doppie, tre stanze supplementari per una sezione Primavera. «La scuola, che abbiamo realizzato e che sarà implementata con un nuovo asilo nido al piano superiore, va incontro alle richieste del quartiere e del Municipio – ha detto il vicesindaco – ci tenevo a portare il saluto dell’amministrazione ai bambini e a chi lavora in questa scuola perché, oltre a essere una scuola completamente rinnovata, è anche un tassello fondamentale nel più ampio progetto di trasformazione dell’ex caserma Gavoglio, uno spazio finalmente restituito alla cittadinanza e soprattutto ai giovani». L’intervento ha riguardato, oltre all’adeguamento degli spazi interni e la realizzazione di servizi igienici: una nuova pavimentazione, la sostituzione di serramenti, l’accorpamento di alcuni locali, l’abbattimento di barriere architettoniche e interventi sulla sicurezza e l’antincendio.

«Sicuramente il trasferimento dell’asilo Birulò in questi nuovi locali a inizio anno ha rappresentato un passaggio fondamentale per ridare vita agli spazi e una nuova scuola d’infanzia ai bambini del quartiere – ha commentato il presidente del Municipio I – Con la realizzazione del nuovo nido il quartiere del Lagaccio sarà dotato di un polo scolastico 0-6 completamente nuovo e con ampi spazi esterni». La realizzazione del nuovo nido, con 1,9 milioni di euro di Pnrr, è prevista per il prossimo anno sempre all’interno della stessa palazzina dell’ex Gavoglio.