Scontri tra tifosi e forze dell’ordine, il sindacato Fps: “Massima severità e avanti con il Ddl sicurezza”

Genova. “E’ di 41 feriti fra le Forze dell’ordine, di cui alcuni gravi, il bilancio definitivo degli scontri avvenuti in occasione del derby ligure di mercoledì. Tre arresti e alcune denunce e ancora oggi sono in corso attività degli investigatori che stanno esaminando le immagini registrate. Una giornata di sport che si è tramutata, come spesso accade, in un delirio di violenza di cui hanno fatto le spese gli operatori impegnati a fare il proprio dovere al servizio del paese. I poliziotti italiani attendono esasperati che si intervenga severamente non solo per punire i responsabili, ma anche per arginare queste follie con cui sono costretti a misurarsi”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo gli incidenti che si sono verificati in occasione della partita di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, che hanno visto le tifoserie tentare di scontrarsi finendo per accanirsi contro gli operatori in divisa che avevano creato un cordone per evitarne il contatto. Bastoni, bottiglie di vetro, lacrimogeni e quant’altro sono stati utilizzati in un assalto contro le divise che, alla fine, hanno contato 41 feriti refertati in ospedale fra operatori del Reparto Mobile della Polizia e Battaglione dei Carabinieri.

“Non è l’incredibile numero di feriti che abbiamo registrato – continua Mazzetti – a rendere urgente un intervento concreto e fermo da parte delle Istituzioni. Anche un solo poliziotto che finisce in ospedale a causa di una partita di calcio è intollerabile. Ecco perché speriamo che proceda con la massima speditezza l’iter del Ddl Sicurezza, che rafforza gli strumenti a disposizione per fronteggiare una violenza crescente e sempre più arrogante in circostanze, forme e modalità ormai strutturate, anche a causa di un diffuso senso di impunità. Bando alle critiche avanzate contro il Ddl, definito da alcuni inaccettabile perché ‘troppo repressivo’, inaccettabile è che si agisca come fosse normale calpestare la legge, violare divieti, disattendere prescrizioni, e soprattutto aggredire chi porta una divisa. Nell’epoca del ‘tutto è ammissibile’ sarebbe ora di tornare al buon senso che impone di reagire severamente soprattutto quando in gioco c’è l’incolumità di chi serve il paese”.