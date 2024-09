Scontri tra tifosi, Artale (Silp Cgil): “Più risorse per la prevenzione e per il personale”

Genova. Il sindacato di polizia Silp Cgil interviene sugli episodi di violenza e disordini che hanno caratterizzato la giornata del derby di Genova con gli scontri tra tifosi e polizia.

“Ieri la città ha dovuto assistere all’ennesima giornata di scontri tra tifoserie e forze di polizia in prossimità dello stadio e come accade spesso in queste circostanze alcuni colleghi sono rimasti feriti – dice il segretario generale del Silp Cgil Salvatore Artale – è una situazione alla quale purtroppo non si è nuovi e proprio per questo motivo è ancor più grave che non si mettano in pratica le uniche soluzioni utili alla sua risoluzione, ossia il potenziamento delle attività di prevenzione e investimenti dedicati al personale e al servizio”.

“In questo contesto spiace dover assistere a esternazioni a mezzo stampa come quelle rilasciate in queste ore dall’assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino che rilascia giudizi sul servizio di ordine pubblico gestito dalla questura di Genova che nulla hanno a che fare con i compiti della polizia locale”, attaccano dal sindacato.

“Alimentare la confusione istituzionale tra chi deve fare cosa e le rispettive competenze, non solo non è rispettoso nei confronti dei cittadini e dei reparti specializzati per la tutela dell’ordine pubblico impiegati di polizia, carabinieri e finanza sul territorio, ma non risolve la situazione ed esacerba gli animi”.

“Per affrontare seriamente le questioni di ordine pubblico si deve puntare sulla prevenzione che si fa con le risorse che devono essere destinate anche alla categoria che attende ancora gli straordinari del 2023 così come il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da quasi tre anni”, conclude Artale.