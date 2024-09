Scontri al derby, in corso perquisizioni e arresti di ultrà genoani e sampdoriani

Genova. Sono scattate immediatamente le indagini della Digos per identificare i tifosi violenti della notte del derby. Sarebbero sette le perquisizioni effettuate questa mattina all’alba da parte della polizia nelle abitazioni di altrettanti ultras, di cui tre sampdoriani e quattro rossoblù.

Gli investigatori, dopo aver visionato le prime immagini degli scontri, avrebbero identificato alcuni tifosi già noti. L’obiettivo delle perquisizioni è quello di trovare riscontri circa la loro partecipazione ai tafferugli e per questo sono stati sequestrati capi di abbigliamento e telefono cellulari.

Alcuni dei tifosi perquisiti sono già stati portati in Questura. Per loro potrebbe scattare entro oggi il cosiddetto ‘arresto in flagranza differita’ che può essere eseguito entro 48 ore dai fatti.

Nell’immediatezza degli scontri erano stati tre gli ultras arrestati dalla polizia. Un sampdoriano 50enne, arrestato in flagranza per resistenza dopo gli scontri in corso De Stefanis: l’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Carpi, è già stato scarceraato e sottoposto all’obbligo di firma. Oltre a lui sono finiti in manette due tifosi marsigliesi arrivati a Genoa in supporto ai rossoblù. Con loro altri 5 francesi sono stati denunciati.