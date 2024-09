Sciopero treni fino a stanotte tra ritardi e cancellazioni. E lunedì 9 settembre tocca ai bus

Genova. Andrà avanti fino alle 2 di questa notte lo sciopero indetto da alcune sigle sindacali autonome che coinvolge a livello nazionale il personale del Gruppo FS Italiane.

Lo sciopero è cominciato alle 3 di questa E sta avendo ripercussioni sulla circolazione ferroviaria tra cancellazioni e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.

Domani invece tocca al trasporto pubblico locale con uno sciopero di otto ore per lunedì 9 settembre, protesta indetta a livello nazionale dalle segreterie di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna a sostegno del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto alla fine del 2023.

Per quanto riguarda Amt, tutto il personale operante su turni si astiene dal lavoro dalle 09.30 alle 17.00, il personale operante su turno intermedio si astiene per l’intero turno. Stesse modalità per la ferrovia Genova-Casella, mentre per il servizio Amt extraurbano il personale operante su turni incrocia le braccia dalle ore 09.00 alle 17.00, quello addetto alle biglietterie dalle 9 alle 16.30.