Genova. Settembre inizia con uno sciopero del trasporto pubblico di 8 ore, indetto dalle confederazioni nazionali delle sigle sindacali per lunedì 9 settembre e che coinvolgerà anche il capoluogo ligure.

La protesta è stata proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Casal e Ugl Autoferro, e Amt ha reso noto che non è possibile stimare la partecipazione, visto che negli ultimi cinque anni non vi è stata a Genova una protesta unitaria di questo genere. L’impatto sul servizio, però, “potrebbe essere significativo”.

Sciopero trasporto pubblico 9 settembre, orari e modalità

Per quanto riguarda il trasporto urbano di Genova – autobus, filobus e metro – il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.00. Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e Servizio Clienti). Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

Stesse modalità per il personale viaggiante del servizio di trasporto provinciale, mentre il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Verranno garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero.

Il personale viaggiante della ferrovia Genova Casella si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.30. Il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.