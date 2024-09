Sanità, in Liguria petizione per far arrivare gli esami direttamente al medico di famiglia

Genova. Sarebbe il classico uovo di Colombo e renderebbe la vita di pazienti e medici molto più facile. In Liguria è stata lanciata una petizione on line per fare arrivare gli esami effettuati in centri e ospedali direttamente al medico di medicina generale – il cosiddetto medico di famiglia – con il consenso.

A lanciare l’idea è Andrea Stimamiglio, medico, segretario regionale della Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale, della Liguria e probabile candidato consigliere regionale per il centrosinistra (fu già consigliere tra il 2010 e il 2015).

Che sia o meno una mossa elettorale, la proposta di Stimamiglio porterebbe indubbi vantaggi in termini di tempo ed energie. “I vantaggi sono per tutti – dice – si evitano inutili code agli sportelli Asl o ospedalieri, si evita di dover scaricare gli esami dai vari siti con password complicate e il medico non deve perdere tempo prezioso per trascrivere esami ma se li trova direttamente in cartella”.

Recentemente anche il garante della privacy ha dato parere positivo alla possibilità che gli esami possano essere trasferiti direttamente al medico di medicina generale. Ma a oggi tutto è fermo per problematiche tecniche e burocratiche.