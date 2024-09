Fratelli d’Italia stronca Alisa: “È il vulnus della sanità”. Bucci: “Obiettivo azzerare le liste d’attesa”

Genova. “La prima cosa fare è rivedere Alisa, così com’è è un doppione dell’assessorato e non serve a nulla, è il vulnus della sanità“. Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia ma anche medico, traccia la prima linea di frattura rispetto all’amministrazione di Giovanni Toti. E lo fa sulla partita più complessa e delicata, quella della sanità, finora rimasta un po’ ai margini della campagna elettorale giocata molto sul tema delle infrastrutture e sul filo delle vicende giudiziarie.

“Oggi – spiega Rosso durante la presentazione delle liste di Fratelli d’Italia a sostegno della candidatura di Bucci – hai l’assessorato e una realtà ulteriore che è Alisa. Normalmente dovrebbero esserci cinque Asl e l’assessorato con un ruolo di regia complessiva che oggi purtroppo non ha. Certo, non è stata una nostra invenzione. Ma serve un assessorato forte con la capacità di governare la sanità in tutta la Liguria. Non puoi avere Alisa e l’assessorato, le responsabilità non sai mai di chi sono: a comandare dev’essere l’assessorato”.

Bucci per ora non prende una posizione: “Ai cittadini interessa la sanità, in campagna elettorale parliamo di servizi. Quando sarò presidente della Regione vi assicuro che faremo una riorganizzazione come si deve“. Ma sulla sanità individua già la priorità: “Azzerare le liste d’attesa. Lo abbiamo fatto nel 2016 (si riferisce al periodo in cui era al vertice di Liguria Digitale, ndr) e lo possiamo fare di nuovo. Come si fa? Facendo lavorare di più le macchine, pagando gli straordinari, motivando le persone, non solo i medici”. E poi “investire in prevenzione anziché in cura, questo consente di migliorare la qualità di vita delle persone e soprattutto di abbattere i costi”.

Per abbattere le liste d’attesa la giunta Toti aveva varato un primo maxi piano da 35 milioni destinato in gran parte all’acquisizione di prestazioni dai privati. Anche Bucci perseguirà la stessa filosofia? Il sindaco non risponde sul punto, ma chiarisce invece che i progetti di partenariato sugli ospedali – come quello avviato sul Felettino della Spezia e quello ancora in fase embrionale per l’ospedale hi-tech degli Erzelli – andranno avanti senza preclusioni: “Ogni costruzione nuova richiede finanziamenti, che possono arrivare dal governo, dalle banche o dai privati. L’obiettivo finale è sempre lo stesso, chi ha finanziato vuole un ritorno economico, a noi interessa avere un ospedale libero per tutti e sotto la gestione pubblica”.

Durante l’evento di Fratelli d’Italia Bucci mette in fila i punti principali del programma che sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Oltre alla sanità, anzitutto “le infrastrutture che vanno fatte e concluse, non solo quelle di Genova”. Poi parla di ambiente, “da rispettare in maniera seria, non ideologica e non talebana”, di sviluppo economico “con criteri moderni secondo la filosofia ESG (acronimo inglese per ambiente, sociale e governance, ndr) che deve toccare tutti, non solo una fascia della popolazione” e di cultura “che va a braccetto col turismo, che non è overtourism: la gestione dei flussi nelle Cinque Terre coi biglietti ferroviari differenziati è stata una cosa validissima”, conclude.

Sul tema, in giornata, anche il commento dell’assessore uscente alla Sanità della Regione Liguria, Angelo Gratarola, che si candiderà alle prossime elezioni: “Sono in linea con quanto dichiarato dall’onorevole Matteo Rosso con il quale da tempo è in atto un’interlocuzione proficua sui temi sanitari, dobbiamo adattare Alisa ai cambiamenti che avvengono nel tempo, credo che resti necessaria, come in altre regioni, la presenza di una struttura, anche sotto forma di agenzia, che sia di supporto in termini di analisi dei dati propedeutici alla programmazione, di rielaborazione dei dati epidemiologici utili anche ai fini della prevenzione, che si avvalga dei dipartimenti regionali, organi di indirizzo scientifico, che contenga la funzione per l’accreditamento e l’autorizzazione di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie della regione, la struttura della politica del farmaco necessaria alla razionalizzazione e omogenizzazione dell’impiego di questi ultimi su tutto il territorio regionale e altre funzioni tecnico scientifiche a supporto della stessa Regione”.

“Una struttura insomma che non sia l’alter ego dell’assessorato ma al servizio dell’assessorato e del Dipartimento Salute – conclude Gratarola – Alisa, l’azienda sanitaria ligure, sorge nel 2016 con una legge istitutiva e nasce proprio dalla necessità di riorganizzare e uniformare le attività degli ospedali e le Asl del servizio sanitario regionale al fine di garantire l’equità di accesso ai servizi e alle prestazioni da parte di tutti i liguri. Tuttavia a causa della pandemia Covid i cambiamenti più significativi sono avvenuti dal 2020, mutando le priorità di tale azienda e mettendo a dura prova il servizio sanitario. Credo che sia giunto il momento che Alisa cambi pelle, riadattandola alle nuove necessità e ai bisogni della sanità ligure”.