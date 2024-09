San Martino, nuovo laboratorio di analisi: possibili disagi durante il cambio di sistema informatico

Genova. L’Ospedale Policlinico San Martino informa che, in vista dell’apertura del nuovo laboratorio di analisi diretto dal dottor Luca Nanni, martedì 24 settembre si procederà al passaggio dal vecchio al nuovo sistema informatico. Durante il passaggio, potrebbero verificarsi dei rallentamenti nei processi di accettazione e di consegna dei referti, per questa ragione la Direzione Sanitaria si scusa anticipatamente con l’utenza.

Allestito al 1° piano del Padiglione 64, meglio noto come ‘Fagiolone’, il nuovo laboratorio che sarà inaugurato i primi di novembre, si sviluppa su una superficie complessiva di 800 mq: è stato progettato come un grande open space con soluzioni tecnologiche all’avanguardia e strumenti di laboratorio di ultima generazione. A comporre il ‘team’ dei laboratori 5 dirigenti medici, 8 dirigenti biologi, 36 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 6 amministrativi, 6 operatori socio-sanitari e 12 infermieri.

Tra le principali novità il nuovo ‘Corelab’, un’area ad alta automazione composta da due linee gemelle, lungo le quali le provette viaggiano automaticamente per raggiungere i diversi strumenti in funzione dell’analisi richiesta per ciascun campione. Questo complesso sistema di trasporto intelligente, oltre a garantire la tracciabilità dei campioni lungo tutto il percorso, offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore ottimizzazione delle risorse umane impegnate, l’armonizzazione dei dati informatici e il monitoraggio delle performance, consentendo così di migliorare anche gli aspetti di sicurezza sia per il personale sanitario che per l’ambiente. Salvo contrordini, i nuovi laboratori saranno inaugurati i primi di novembre.