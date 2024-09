Sampierdarena, l’11 settembre il tavolo sulla sicurezza voluto dai commercianti ma il centrosinistra dice no

Genova. Il tema della vivibilità di Sampierdarena è tornato da qualche settimana all’ordine del giorno. Sono stati soprattutto i commercianti del quartiere, un tempo polo vitale e attrattivo a poca distanza dal centro ad alzare la voce per denunciare situazioni di degrado e scarsa sicurezza.

Un vero e proprio grido di dolore, come abbiamo raccontato anche su Genova24, alla base della decisione del presidente di municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi (M5s), di promuovere un tavolo sulla sicurezza con Comune, forze dell’ordine e associazioni di categoria del commercio.

Il tavolo sulla sicurezza a Sampierdarena avrà luogo mercoledì 11 settembre alle 13.30 al centro civico Buranello.

Un’iniziativa che, però, crea qualche crepa nella maggioranza giallorossa in municipio Centro Ovest. Con una nota congiunta i gruppi di Pd, Rossoverdi e Azione definiscono l’appuntamento una “passerella elettorale della giunta Bucci”.

Il centrosinistra che in questa parte della città – unico caso insieme alla Valpolcevera – governa ancora insieme al M5s chiede al presidente Colnaghi di “ricondurre al più presto nelle competenti sedi amministrative un serio confronto sul tema della sicurezza urbana, senza cadere in slogan individuando facili colpevoli da dare in pasto all’opinione pubblica”.

“Il tema della sicurezza urbana deve essere trattato a tutto campo, coinvolgendo tutte le realtà territoriali interessate, non può essere appannaggio di una sola parte, men che meno se si parla anche di minori non accompagnati – prosegue la nota – per questo riteniamo sbagliato affrontarlo in quel tavolo invece che nella sede ideale ovvero la commissione municipale competente, non alle 13.30, ma in orari che possano garantire la massima partecipazione dei cittadini dei nostri quartieri e dei rappresentanti del consiglio municipale”.