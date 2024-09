Fine settimana di controlli a Sampierdarena, 100 persone identificate e 70 auto controllate

Genova. Aumentano i controlli e le attività delle forze dell’ordine a Sampiedarena, dove nel corso di questa torrida estate episodi di risse, rapine, spaccio e furti sono aumentati assediando i residenti e i commercianti.

Nel fine settimana appena passato i carabinieri della compagnia di Sampierdarena e di Genova Centro hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, identificando un centinaio di persone e fermando circa 70 auto. Il bilancio è stato di tre arresti e due denunce.

A finire in manette sono stati un 25enne cittadino albanese che è stato individuato in zona Campasso a vendere una dose di cocaina. A casa sua i militari hanno trovato altre 16 dosi della stessa sostanza in alcuni calzini e 1.400 euro in contanti. Arrestati anche un ottantenne destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti e lesioni contro la moglie, e una 35enne ricercata e destinataria di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare perché ritenuta la responsabile di una tentata rapina nelle vie del centro a luglio. La donna era stata vista fuggire da un carabiniere fuori servizio ed era poi stata identificata grazie alle immagini dei sistemi di video-sorveglianza.

Denunciati invece un ventenne e un quarantenne sottoposti ad alcol test in via Sampierdarena: si erano messi al volante con una concentrazione di alcol nel sangue pari rispettivamente a 3 e 2 volte il limite consentito. Multate inoltre nove persone trovate alla guida senza patente.

La polizia, invece, ha arrestato una donna sorpresa in via Fiamme Gialle mentre, armata di martelletto, spaccava il finestrino di un’auto parcheggiata. I poliziotti sono intervenuti subito fermandola, e dai controlli è emerso che la donna, 39enne, è attualmente sottoposta alla misura di prevenzione dell’avviso orale del questore, notificato lo scorso maggio.

Sampierdarena e il centro storico sono i due quartieri che soprattutto nel periodo estivo sono stati teatro di numerosi episodi di violenza, una situazione per molti residenti diventata ormai insostenibile, come raccontato da un lettore di Genova24 in una lettera aperta inviata anche alle istituzioni: “La situazione in cui versa quotidianamente Sampierdarena, il quartiere in cui vivo e in cui 12 anni fa ho comprato una casa (il cui valore è crollato, grazie alla suddetta situazione), non solo non migliora ma direi che è in netto peggioramento – scrive Massimiliano Carrassi – Questo territorio, per chi lo vive tutti i santi giorni, è diventato invivibile e la sensazione, quando si esce dalla porta di casa, è quella di non poter stare tranquilli e che la propria sicurezza non sia più garantita da nessuno. Questo territorio, in una parola, è perso”.