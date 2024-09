Sampdoria – Südtirol LIVE (1-0). Esce Venuti, al suo posto Depaoli, ovazione per l’ingresso di Kasami

Genova. Sampdoria in vantaggio grazie a Venuti (20′)



65′ Occasione Sampdoria: Coda riesce a conquistare un pallone e a metterlo in mezzo praticamente dal calcio d’angolo, Tutino anticipa Giorgini e tira sul primo palo, deviazione di Kofler decisiva in calcio d’angolo. Su corner libera la difesa degli altoatesini

63′ Nella Sampdoria ovazione per l’ingresso di Kasami al posto di Bellemo

62′ Doppio cambio nel Sudtirol: esce Tait per Martini e Casiraghi per Praszelik

56′ Cambio nella Sampdoria, esce proprio Venuti, al suo posto Depaoli

54′ Ripartenza della Sampdoria, con Coda che porta palla alla fine opta per il tiro in porta con due compagni accanto a lui. Palla deviata in corner. Sugli sviluppi tiro-cross di Venuti che finisce non troppo distante dall’incrocio dei pali.

49′ Ammonizione per Tutino per comportamento non regolamentare su una punizione

46′ Si riparte senza cambi. Palla alla Sampdoria che ora attacca verso la Sud

Prima frazione di gioco che si conclude con la Sampdoria in vantaggio per 1-0 sul Sudtirol grazie alla rete di Venuti al 20′. L’esterno blucerchiato con un gran sinistro di controbalzo ha infilato Poluzzi sotto l’incrocio sul secondo palo spedendo in rete un cross, deviato di Veroli. Lo stesso Venuti ha sfiorato il raddoppio al 39′ colpendo la traversa con un altro gran tiro dalla distanza. Sampdoria propositiva con la presenza di Tutino che dà sicurezza a tutto il reparto offensivo, legando bene con il centrocampo.

Il Sudtirol ci prova nel finale con un colpo di testa di Odogwu su corner di Casiraghi che però non inquadra la porta.

45′ Un minuto di recupero

45′ Sulla battuta del corner di Casiraghi colpo di testa di Odogwu che termina alto

45′ Ci prova Rover con il destro, ma Yepes è bravo a deviare, palla in corner

40′ Ammonizione per Kurtic

39′ Traversa di Venuti! Ancora un gran tiro dell’esterno blucerchiato che ci prova dalla distanza su una respinta delle difesa. Palla sul legno e rimbalzo in area dove però non c’è nessuna maglia blucerchiata

36′ Occasione Sudtirol: Tait arriva sul fondo e serve rasoterra Casiraghi, che gira col destro verso il secondo palo a Silvestri spiazzato. Palla fuori

36′ Cross di Casiraghi, tentativo di colpo di testa di Tait dal centro dell’area, palla centrale facile per Silvestri

30′ Ammonizione per Bereszynski. Fallo su Casiraghi

20′ Sampdoria in vantaggio! Venuti con un gran sinistro di controbalzo insacca sotto l’incrocio sul secondo palo approfittando di un cross dalla sinistra di Veroli deviato.

17′ Cross di Veroli dalla sinistra, colpo di testa di Tutino, palla troppo centrale per impensierire Poluzzi, che blocca

5′ Scambio tra Ioannou e Tutino, il numero dieci si gira in area di rigore e prova il tiro, Poluzzi para in due tempi con un po’ di difficoltà perché la palla sbatte sul palo

3′ Primo corner guadagato dai blucerchiati che si risolve con un tentativo di tiro al volo di Ioannou, non colpito bene. Palla sul fondo

1′ Minuto di raccoglimento per la prematura scomparsa di Totò Schillaci e si coincia con palla al Südtirol che attacca verso la Sud in questa prima parte di gara.

Partita da non sbagliare quella di oggi per la Sampdoria che affronta il Südtirol al Ferraris. Sottil ritrova Tutino, che gioca dal primo minuto e dà fiducia a Yepes, anche lui titolare. Kasami parte dalla panchina. In campo anche Benedetti.

Südtirol a 9 punti, terzo in coabitazione con Brescia e Spezia, mentre la Sampdoria deve muovere la classifica che la vede ferma in ultima posizione a due punti e alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Ecco le formazioni in campo.

Sampdoria: Silvestri, Bereszynski, Romagnoli, Veroli, Venuti (55′ Depaoli), Benedetti, Yepes, Bellemo (63′ Kasami), Ioannou, Tutino, Coda.

Allenatore: Sottil

A disposizione: Vismara, Barreca, Vieira, Riccio, Akinsanmiro, Borini, Meulensteen, La Gumina, Vulikic, Sekulov.

Südtirol: Poluzzi, Kofler, Pietrangeli, Giorgini, Molina, Arrigoni, Kurtic, Rover, Tait (62′ Martini), Casiraghi (62′ Praszelik), Odogwu.

Allenatore: Valente.

A disposizione: Drago, Tschoell, El Kaouakibi, Crespi, Zedadka, Davi, Rottensteiner, Ceppitelli, Merkaj, Vimercati.

Arbitro: Perri di Roma 1

Ammoniti: Bereszynski, Tutino (Sa); Kurtic (Su)

Spettatori: abbonati 19.405 rateo 195.258,62; paganti biglietti 2.035 incasso 44.667.