Sampdoria, Riccio si racconta: “Per me un vanto essere stato scelto in questa squadra”

Genova. È arrivato proprio sul finale di calcio mercato Alessandro Riccio, è un difensore centrale classe 2002 e arriva dalla Juventus. Nell’intervista sul canale ufficiale blucerchiato esordisce così: “Per me è un motivo d’orgoglio essere qui in club storico come questo, poi sono felicissimo che il direttore abbia puntato su di me. Ha fatto una squadra molto forte e per me è un vanto. Mi rende veramente orgoglioso. Sono veramente contento di essere qui”.

Difensore classe 2002, nato a Napoli ma cresciuto calcisticamente nella Juventus, è arrivato in blucerchiato a titolo definitivo per proseguire il proprio percorso di crescita. Si tratta della seconda esperienza in Serie B per Riccio, dopo quella positiva della scorsa stagione in prestito al Modena (24 presenze). Riccio era entrato nell’orbita Juventus dal 2016 vincendo uno Scudetto nella categoria Under 15 fino ad arrivare alla Next Gen con cui ha totalizzato 58 presenze e di cui ha indossato in diverse occasioni la fascia da capitano.

“Io ho fatto la trafila delle giovanili nella Juventus − spiega − ho fatto otto anni con la Juve, poi l’anno scorso sono stato un anno in prestito a Modena e mi sono trovato molto bene, ma ora non vedo l’ora di iniziare la mia avventura qui con la Sampdoria”.

Riccio si racconta a livello tecnico: “Il mio modo di giocare? Sono abbastanza veloce, esplosivo e poi sta a me dimostrarlo sul campo”.

Per quanto riguarda mister Sottil dice: “È molto bravo e preparato, poi il fatto che sia stato difensore per me è un motivo anche per imparare doppiamente quest’anno dai suoi consigli. Quindi cercherò di ascoltarlo al massimo. Il nostro reparto è un mix di esperienza e gioventù e penso che i ragazzi dovranno guardare tanto gli esperti e poi noi daremo una mano anche a quelli un po’ più anzianotti”.

In rosa c’è una sua conoscenza, Nikola Sekulov, anche lui proveniente dalla Juventus Next Gen, che disputa la serie C. “Lo conosco da da 10 anni a questa parte ho fatto tutte le giovanili con lui, anche le vacanze insieme. Per me è un come un fratello, quindi mi rende la vita molto più più facile”.

Il Ferraris l’ha già visto l’anno scorso col Modena: “Da avversario, ma viverlo da protagonista è un altro conto. Ti spinge doppiamente, poi spero anche di esordire il prima possibile così da compattarmi ancora di più con l’ambiente”.

L’ultima riflessione è dedicata al campionato di B: “È sicuramente molto insidioso, ogni partita va giocata come se fosse l’ultima, alla morte perché in ogni partita non c’è nulla di scontato e io dalla mia esperienza posso dire che veramente è un campionato dove tutti possono dire la propria e penso che noi possiamo dire la nostra proprio fino alla fine. All’inizio è andata un po’ male, però penso che c’è modo e tempo di rifarsi”.