Sampdoria, portieri croce e delizia: Silvestri in pole ma Vismara e Ghidotti da valutare meglio

“Il” Vismara è il protagonista lombardo del romanzo Zamora del giornalista rapallino Roberto Perrone. Impacciatissimo tra i pali nelle prime partite aziendali, si rivela poi formidabile dopo mesi di duro allenamento.

Ci ha messo meno di una settimana Paolo Vismara, invece, per passare dalle stalle alle stelle. Da causa, non unica, della sconfitta contro la Salernitana, a principale artefice del punto conquistato in 10 vs 11 contro il Bari grazie al rigore parato a Lasagna. Per il classe 2001 scuola Atalanta un rilancio fulmineo.

Un discorso simile per Simone Ghidotti – anche lui lombardo come “i due Vismara” -, titolare nella partita contro il Frosinone. L’uscita imprudente è costata un goal banale, ma la parata nel finale su Distefano ha consentito alla Sampdoria di conservare il 2 a 2 finale e quindi il primo punto.

Vismara, classe 2003, e Ghidotti, classe 2000, non hanno convinto a pieno, ma sono ancora pochi gli elementi per valutarne le prospettive. D’altronde, anche Stankovic l’anno scorso era partito malissimo per poi diventare uno dei punti di forza della squadra.

Gli errori ci sono stati ma anche qualche castagna dal fuoco i due portieri l’hanno tolta. I due punti conquistato possono essere anche ascrivibili alle loro parate in episodi cruciali. Ben più negativa, infatti, è stata la fase difensiva dei 10 schierati davanti all’estremo difensore di turno. La Sampdoria quest’anno però non può permettersi di scommettere su un ruolo così importante.

Ed ecco che nel roster è stato inserito Marco Silvestri. Classe 1991, è una vecchia conoscenza di mister Andrea Sottil visto che è stato il portiere titolare della miglior stagione del tecnico piemontese. Quarantasei punti in Serie A e dodicesimo posto in campionato per l’Udinese 22/23.

In queste due settimane l’allenatore farà le valutazioni più opportune. È indubbio che è lui che dovrebbe essere in pole position per il ruolo di portiere titolare. Salvo, come si diceva, possibili (giovani) sorprese.