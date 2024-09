Genova. Espulso con rosso diretto la scorsa giornata per il fallo su Lasagna in un’azione giudicata chiara occasione da rete, Stipe Vulikic salterà la gara in trasferta contro il Cosenza.

Il verdetto del giudice sportivo è stato emesso oggi.

Per il difensore blucerchiato una giornata di squalifica.