Sampdoria: fortino in difesa priorità di Sottil prima di scagliare tutte le frecce in attacco

Genova. La Sampdoria non ha chiamato Andrea Sottil per ricercare una valle incantata di passaggi e gioco d’attacco − Coda e Tutino, per ora, ci possono pensare loro − ma per ricercare la solidità più che perduta mai trovata. I blucerchiati sono infatti la squadra che ha concesso più tiri di tutti. Priorità ben chiare anche se il rientro di Borini e la buona forma di Sekulov impongono di pensare, seppur in seconda battuta, a una squadra a trazione anteriore.

Andando per ordine, in queste settimane Sottil ha insistito sulla difesa a 3 del 3-5-2 di base. C’è però curiosità su come questo modulo verrà interpretato in fase di non possesso. Guardando alle analisi della sua Udinese, lo schieramento di base mutava in 4-4-2 con palla agli avversari. Cosa che può avvenire o facendo scendere il mediano al fianco di Romagnoli, in questo caso Meulensteen potrebbe essere l’ideale, oppure abbassando un quinto e allargando quindi una mezzala. Tale assetto consentirebbe di allargare sulla destra Bereszinsky in una posizione dove potrebbe essere più a suo agio. In ogni caso, qualsiasi considerazione sulla difesa diventa vana senza un centrocampo robusto, con l’impiego di Kasami − perlomeno a partita in corso non solo per uno scampolo − sempre più probabile.

Kasami importante anche per la personalità, mancata alla Samp in queste quattro giornate. A questo proposito, potrebbe essere importante anche il rientro di Borini, che come Kasami è stato tra i trascinatori della scorsa stagione. Se i leader tecnici sono Tutino e Coda, non è da sottovalutare l’impatto dei due leader carismatici.

Borini potrebbe giocare al fianco di Tutino a sostegno di Coda nel 3-4-2-1 oppure largo a sinistra con l’ex Cosenza libera di svariare ma partendo più da destra. Un modo per allargare il fronte d’attacco e non giocare troppo per vie centrali.

Stesso discorso per Sekulov, che potrebbe occupare il settore di destra, con Tutino a sinistra sempre nel 3-4-2-1. Tutte opzioni che però non potranno prescindere dal comandamento numero uno: difendere di squadra accorciando gli spazi.

Infine, il completo recupero di Pedrola potrebbe aprire scenari interessanti di una Samp a trazione anteriore con un passaggio al 4-2-3-1 con Tutino a sostegno di Coda e Pedrola largo a sinistra impiegando un giocatore più di sacrificio sulla destra, se non lo stesso Sekulov. Un passaggio che ricorda con le debite proporzioni quello della Juve di Allegri nel 2017.

Ma prima di questa “valle incantata” è bene pensare a proporre una difesa blindata.