Cosenza-Sampdoria (1-0) primo tempo: blucerchiati spenti, decide D’Orazio

Cosenza 1 (8′ D’Orazio) – Sampdoria 0

FINE PRIMO TEMPO: prestazione incolore della Sampdoria. Il Cosenza ha fatto la partita fin dall’inizio chiudendo la prima frazione meritatamente in vantaggio grazie al goal di D’Orazio. Nel buio dei blucerchiati brilla solo, seppur flebilmente, la luce di Coda. Sua l’unica giocata interessante – per Depaoli in inserimento – dei primi 45 minuti. Serve una svolta nella ripresa.

45’+6 Scontro al limite dell’area tra Kouan a Depaoli, non ci sono gli estremi per il rigore secondo secondo l’arbitro.

45′ +5 Charlys si gira al limite dell’area e tira, conclusione potente ma alta.

45′ Scontro aereo, rimane a terra il 10 del Cosenza Fumagalli. Intanto, l’arbitro comanda 4 minuti di recupero. Coinvolto Bereszynski, che però si è rialzato.

41′ Sempre Cosenza in avanti, pur senza creare grosse occasioni.

34′ Azione insistita di Kouan sulla destra, appoggio al centro dell’area per Fumagalli. Tiro forte e di prima, alto di poco. Brividi per la Samp.

33′ La bella combinazione Coda-Depaoli sembra però un episodio isolato. Il Cosenza continua a farsi preferire e ad attaccare.

27′ Finalmente la Sampdoria. Coda arretra, riceve palla e girandosi serve benissimo il taglio di Depaoli, che riesce di testa a colpire. Micai in uscita respinge. Sulla palla si avventa Sekulov ma viene anticipato. Palla in calcio d’angolo.

23′ Intervento in scivolata di Vieira su Kouan a centrocampo. Ammonito il centrocampista, il giocatore del Cosenza resta a terra dolorante.

21′ Punizione da posizione defilata ma vicinissima all’area per il Cosenza. Conquistata da Florenzi, bravi nel farsi far fallo.

16′ Sampdoria ancora parecchio imballata. Fumagalli ci prova dalla distanza. Tiro centrale, Silvestri blocca. Viene battuta all’indietro con Fumagalli, lasciato solo dai blucerchiati, che dalla distanza spara alle stelle.

8′ Discesa di Mazzocchi sulla destra. Bel cross al centro. Bereszynski colpisce di testa prolungando il cross e facendo perdere il tempo a Depaoli. D’Orazio ben appostato calcia al volo indirizzando sul palo più lontano. Silvestri in tuffo non ci arriva.

7′ Colpo di testa di Riccio senza potenza. Para agevolmente Micai.

4′ Avvio aggressivo dei padroni di casa, che provano a fare la partita. Il centrocampo della Sampdoria prevede Vieira a fare da schermo davanti alla difesa. Ai lati Bellemo e Akinsanmiro. Un 3-5-2 puro con Depaoli e Barreca “quinti”.

1′ Si comincia. Sampdoria in maglia bianca. Tante novità in formazione per Andrea Sottil, costretto a rinunciare al grande ex di giornata, Gennaro Tutino, out per infortunio. Esordio da primo minuto per l’ultimo arrivato Riccio. Tornano titolari a centrocampo Vieira e Akinsanmiro. A fianco di Coda, preferito Sekulov a Borino.

Primo tempo

Cosenza (3-4-1-2) 1 Micai; 55 Hristov, 5 Camporese, 23 Venturi; 19 Ciervo, 6 Charlys, 28 Kouan, 11 D’Orazio; 34 Florenzi; 30 Mazzocchi, 10 Fumagalli. A disposizione: 22 Vettorel, 17 Caporale, 15 Dalle Mura, 2 Cimino, 4 Martino, 16 Ricciardi, 24 Mauri, 39 Kourfalidis, 31 Ricci, 20 Rizzo Pinna, 9 Sankoh, 32 Strizzolo. Allenatore: Alvini.

Sampdoria (3-5-2) 33 Silvestri; 24 Bereszynski, 5 Riccio, 18 Venuti; 23 Depaoli, 15 Akinsanmiro, 7 Bellemo, 4 Vieira, 3 Barreca; 9 Coda, 84 Sekulov. A disposizione: 1 Vismara, 30 Ravaglia, 21 Giordano, 25 Ferrari, 72 Veroli, 80 Benedetti, 14 Kasami, 17 Meulensteen, 28 Yepes, 20 La Gumina, 16 Borini. Allenatore: Sottil

Due settimane di lavoro per mister Andrea Sottil. Dopo il prologo contro il Bari, ecco il primo test valido per testare l’impatto del nuovo allenatore sul campo, certo, ma soprattutto sulla testa dei giocatori. L’obiettivo della Sampdoria è uno e semplicissimo: evitare di rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria.