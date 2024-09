Salute, all’Asl 3 della Fiumara infopoint screening ad accesso diretto e gratuito

Genova. Domani, martedì 17 settembre all’Asl 3 della Fiumara, ci sarà un INFOPOINT SCREENING con gli specialisti Asl3 su tumori cervice uterina, seno e colon-retto. In accesso diretto e gratuito. Disponibili anche colloqui individuali per approfondimenti presso la stanza 14 al piano terra.

Asl3 aderisce alla Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita con un infopoint dedicato alla prevenzione oncologica proposta da Asl3 attraverso i programmi di screening su: tumore cervice uterina (screening dedicato a donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni); tumore mammario (screening dedicato a donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni); tumore colon-retto (screening dedicato a uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 74 anni).

Domani, martedì 17 settembre dalle 8.30 alle 12.30 è l’occasione per poter incontrare gli specialisti della struttura Valutazione e Organizzazione dello Screening Asl3, che sono a disposizione dei cittadini nell’atrio del Palazzo della Salute di Fiumara (via Operai, 80 – Genova Sampierdarena) per informazioni e consigli sui programmi di screening Asl3.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione dalle 9 alle 13 tel 0108497408.