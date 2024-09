Salone Nautico e Rolli Days, dopo la parata di mongolfiere i pianoforti in via Garibaldi: gli eventi di domenica

Genova. Proseguono gli eventi organizzati in città per celebrare la 64esima edizione del Salone Nautico e il secondo appuntamento con i Rolli Days. Dopo un sabato in cui tra via Garibaldi, piazza Fontane Marose, via XXV aprile e via Roma hanno sfilato le colorate “mongolfiere sui trampoli”, domenica in via Garibaldi – tinta di blu in notturna – arriveranno due pianoforti messi a disposizione da UC Sampdoria per turisti e passanti, che potranno accomodarsi sul seggiolino e suonare brani a loro piacimento.

Un pianoforte sarà sistemato di fronte all’ingresso di palazzo Tursi e l’altro all’interno, nel cortile del palazzo, a testimoniare il legame tra la città e il club, che quest’anno ha voluto inserire sulle maglie da gioco e sulle grafiche istituzionali una trama che si ispira allo stile artistico dei motivi ornamentali seicenteschi.

Sempre domenica 22, alle 17.30 la banda del Liceo Coreutico Pertini si esibirà nelle vie del centro storico dove si affacciano i principali Palazzi dei Rolli, in un percorso che si snoda attraverso piazza Luccoli e via Luccoli, piazza Campetto, piazza Banchi e palazzo San Giorgio.

Gli eventi nelle biblioteche cittadine

Anche il sistema bibliotecario urbano del Comune di Genova partecipa agli eventi fuori salone, con esposizioni bibliografiche, conferenze e attività dedicate al mare, tutte a ingresso gratuito. Fino al 28 settembre, la biblioteca Berio propone Onda su onda, un’esposizione di libri antichi e proposte di lettura a tema nello spazio BerioIdea. Sino al 4 ottobre alla Biblioteca Brocchi, sarà visitabile l’esposizione di Titti Zerega – Olio su tela Jeans e iuta.

Dal 19 al 24 settembre, con orario 16.30 alle 17.30, Divertiamoci in mare navigando in sicurezza alla Biblioteca Cervetto, un incontro dedicato a un pubblico adulto con prenotazione obbligatoria al numero 010 5577730. Il 23 settembre, dalle 16.30 alle 17.45, la biblioteca Cervetto propone Annodiamoci! Impariamo a fare i nodi marinari, laboratorio per ragazzi 8-14 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 010 5577730. Storie di navi e di marinai, dal 19 al 30 settembre alla Biblioteca De Amicis, esposizione di libri per bambini dedicati alle storie e ai protagonisti del mare e della navigazione. Fino al 4 ottobre, Viaggi ed esplorazioni alla Biblioteca Lercari. Esposizione di libri, antichi e moderni, sul tema dei viaggi e delle esplorazioni. Esposizione di libri sulla storia della navigazione e le culture del mare anche alla Biblioteca Saffi, dal 19 al 24 settembre.

Le mostre e le esposizioni nei musei cittadini

I musei cittadini accolgono invece il Salone Nautico con una proposta diversificata di mostre, visitabili sino al 24 settembre. ‘Luzzati. Il medioevo fantastico’ (Casa Luzzati), ‘Poeti ed eroi. Dal pennello alla spada’ (Museo d’arte Orientale Edoardo Chiossone), ‘Rinasce un capolavoro: il Monumento Fieschi al Museo Diocesano di Genova’ (Museo Diocesano), ‘楮 Kozo, carta giapponese d’artista. Mostra di Nobushige Akiyama’ (Museo d’arte Orientale Edoardo Chiossone), ‘La Pietra di Luna. Il marmo di Luni e l’Impero di Roma’ (Museo di Palazzo Reale), Palazzo Lomellino in Lego (Palazzo Nicolosio Lomellino).

Due le mostre visitabili a Castello D’Albertis: ‘Artificialia, il rinnovo della meraviglia’ e ‘Mostra internazionale di illustratori contemporanei’. Lunedì 23 settembre alle 18, infine, il MuMa organizza ‘Navigando verso il futuro / Per i vent’anni del Galata Museo del Mare’, una conferenza in occasione dei primi 20 anni del più grande museo marittimo del Mediterraneo.