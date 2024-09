Alla Foce torna il Salone Nautico: tutti i divieti di sosta, le strade chiuse e le linee bus dedicate

Genova. Lavori in corso in zona Foce per la 64esima edizione del Salone Nautico, in programma dal 19 al 24 settembre nell’area del Waterfront di Levante, ormai ex Fiera di Genova. E come accade ormai ogni anno, anche la viabilità verrà rivoluzionata per la durata della manifestazione. Un assaggio si è avuto già venerdì mattina quando, per l’arrivo delle barche più grandi, è stata chiusa via dei Pescatori per agevolare il traffico, viste le code e gli ingorghi che si erano già venuti a creare alla rotatoria di piazzale Kennedy e in parte anche in sopraelevata.

I divieti di transito e le strade chiuse

I provvedimenti riguardanti sosta e circolazione scattano già nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre, e restano in vigore sino alla notte di mercoledì. Per quanto riguarda il transito, sarà vietato circolare in corso Marconi (eccetto veicoli autorizzati da “I Saloni Nautici S.r.l”) nella carreggiata lato mare in direzione levante (tratto compreso tra la rotatoria 9/11/1989 – esclusa – e l’intersezione con via Casaregis – esclusa) e nella carreggiata lato monte in direzione ponente (tratto compreso tra l’intersezione con via Casaregis – esclusa – e l’intersezione con la carreggiata lato ponente di piazza Rossetti – esclusa).

Divieto di transito anche nella carreggiata lato ponente di via Rimassa (tratto compreso tra l’intersezione con via Morin – esclusa – e l’intersezione con c.so Marconi), con l’unica eccezione delle autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e veicoli diretti agli accessi carrabili privati diretti lato mare in via Rimassa, obbligati a fare inversione di marcia all’intersezione tra via Rimassa e corso Marconi.

Istituiti anche l’obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti nella carreggiata lato ponente di piazza Rossetti all’incrocio con corso Marconi, e il doppio senso di marcia nella carreggiata lato levante di piazza Rossetti. Chi viaggerà nella carreggiata lato levante di via Casaregis potrà svoltare a sinistra all’intersezione con via Cecchi. Infine, obbligo di arresto allo stop per i veicoli transitanti nella carreggiata lato ponente di via Casaregis all’incrocio con la carreggiata lato monte di via Cecchi.

I divieti di sosta e fermata

I divieti di sosta (con rimozione forzata) scattano invece:

in corso Marconi nella carreggiata lato mare in direzione levante (tratto compreso tra la rotatoria 9/11/1989 – esclusa – e l’intersezione con Via Casaregis – esclusa) e nella carreggiata lato monte in direzione ponente (tratto compreso tra l’intersezione con Via Casaregis – esclusa – e l’intersezione con la carreggiata lato ponente di piazza Rossetti – esclusa);

in via dei Pescatori (nel tratto compreso tra il pilone di sostegno alla Strada Aldo Moro n. 196 e il varco di accesso all’area portuale);

nella strada senza nome parallela a via dei Pescatori nel tratto compreso tra piazzale Kennedy e l’innesto su Via dei Pescatori stessa; nel tratto centrale di Via Casaregis all’intersezione con la carreggiata lato monte di via Cecchi (già dalle 8 di martedì 17); nel lato levante della carreggiata levante del viale Brigate Partigiane nel tratto compreso tra la rotatoria 9/11/1989 e via Gestro con la contestuale istituzione di area riservata alla sosta Taxi.

Istituito invece il divieto di fermata sul lato ponente del tratto di via Canevari compreso tra corso Monte Grappa e l’imbocco del sottopasso ferroviario nella fascia oraria compresa tra le ore 09:30 e le ore 18:00.

Per la sola durata del Salone Nautico, e dunque dal 19 al 24 settembre, è consentita la sosta ai camper nelle aree in concessione alla Genova Parcheggi S.p.A., nelle zone A e B (con eccezione di salita Vignola, via Beccari, piazza Paolo da Novi, via Mascherpa, via Rimassa, piazza Rossetti, via Marcello Staglieno), e in Mura delle Cappuccine (negli stalli posti a

centro strada).

I parcheggi che tornano a pagamento

Nei parcheggi in concessione alla Genova Parcheggi S.p.A., nelle zone A, B, D, E, F, L ed M (limitatamente all’area compresa tra corso Italia inclusa, via Cavallotti inclusa, via Albaro esclusa, via Ricci esclusa, via Boselli esclusa, via Pisa esclusa e via Caprera esclusa), l’attuale regolamentazione Blu Area viene estesa anche ai giorni festivi. Stessa cosa succederà per le Isole Azzurre presenti nelle zone appena menzionate.

Sono riattivate a pagamento tutte le cosiddette Isole Azzurre estive, ed è concesso ai residenti nelle Zone Blu Area A e B (i.e. possessori di tagliando con prima zona A e B) di sostare anche nelle zone di Albaro e Carignano M-D-E.

Le modifiche alle linee autobus

Modificate anche le linee di trasporto pubblico, nello specifico le linee 31 e 607, mentre viene attivato un nuovo collegamento, la linea 10 e la linea KA.

Linea 31 direzione levante: i bus, provenienti da Piazza Verdi, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, rotatoria 09.11.1989, viale Brigate Partigiane, via Carlo Barabino, galleria Mameli, via Piave, vorso Italia, dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 607 direzione levante: i bus giunti in corso Torino proseguiranno per via Carlo Barabino, galleria Mameli, via Piave, corso Italia, dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 31 direzione ponente: i bus giunti in corso Italia proseguiranno per via Piave, galleria Mameli, via Carlo Barabino, via Diaz, viale Brigata Bisagno dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 607 direzione ponente: i bus giunti in corso Italia proseguiranno per via Piave, galleria Mameli, via Carlo Barabino, corso Torino dove riprenderanno regolare percorso.

Sul fronte delle linee dedicate al Salone: