Salone Nautico, il porto di Lavagna protagonista: “Una vetrina tutto l’anno”

Lavagna. Torna il Salone Nautico Internazionale di Genova, l’evento più importante del settore in Italia e uno tra i più importanti a livello mondiale, in calendario dal 19 al 24 settembre. Il Salone da sempre trascina tutta la Liguria che opera nella nautica e nel diporto turistico.

Anche il Porto turistico di Lavagna sente fortemente questo evento e, anche quest’anno, sarà coinvolto nella festa e nelle attività in programma. “Il Porto turistico di Lavagna, a tutt’oggi il più grande d’Italia, come ogni anno è un punto fisso per tutti i visitatori, gli operatori e i soggetti interessati che vogliono vedere con più attenzione e provare gli scafi in mostra al Salone. Il Porto e la città di Lavagna sono più che un satellite del Salone: sono un potente aiuto all’incremento del flusso di visitatori, siano essi semplici turisti o professionisti del mercato della nautica, di lusso o meno” afferma Monique Mazreku, legale rappresentante e consigliera delegata.

E sottolinea: “Il Porto turistico di Lavagna, tra i propri negozi e le banchine, ospita tutto l’anno i cantieri, italiani e stranieri, più noti e importanti al mondo che aspettano i giorni del Salone per imprimere uno slancio alle proprie iniziative. E il Porto di Lavagna S.p.A. è sempre al loro fianco, affinché non solo il Porto, ma tutto l’indotto abbiano il giusto e meritato palcoscenico, quale coronamento di una professionalità unica e ammirata ovunque”.

Porto di Lavagna S.p.A. ricorda “Le centinaia di professionisti (tecnici, designer, meccanici, collaudatori, broker, costruttori, riparatori, etc) che rendono la nautica, quella di Lavagna in particolare, la più importante piazza del mercato usato in Italia e un canale privilegiato per lo sviluppo del turismo della zona e dell’intero Tigullio”