Maltempo, Recco modifica il programma della Sagra del Fuoco: anticipate le sparate “a giorno”

Recco. Il sindaco Carlo Gandolfo annuncia che, in considerazione delle previsioni meteorologiche sfavorevoli per domenica 8 settembre, il programma delle celebrazioni della festa di Nostra Signora del Suffragio e della Sagra del Fuoco verrà anticipato a domani sabato 7 settembre, come segue.

Alle 12.30, nel letto del torrente di fronte al Santuario, si terrà la tradizionale sparata di mascoli del quartiere Verzemma, originariamente prevista per l’8 settembre. Seguirà alle ore 13 lo spettacolo pirotecnico dal molo di ponente, sempre del quartiere Verzemma, a cura di Senatore Fireworks di Cava de’ Tirreni (SA), anch’esso anticipato.

Il calendario cambia anche per le manifestazioni religiose che cominceranno domani 7 settembre alle ore 20 con il canto dei Vespri, seguita dalla solenne processione (anticipata a sabato) che percorrerà le vie della città portando l’Arca di N. S. del Suffragio, accompagnata dalle Confraternite con i loro Crocifissi e dalla Filarmonica Gioacchino Rossini, e sarà salutata dalle sparate di mascoli dei Quartieri Collodari, Liceto, Verzemma, Bastia, Spiaggia, Ponte. A conclusione della Processione è prevista la sparata di mascoli del quartiere San Martino. Invariati al momento restano gli spettacoli pirotecnici dal molo di ponente e di levante, dalle ore 23.

“Viste le previsioni meteo avverse abbiamo deciso di anticipare la processione, lo sparo dei mascoli e lo spettacolo pirotecnico a giorno del quartiere Verzemma – dice il sindaco Carlo Gandolfo – abbiamo aspettato con la speranza che le condizioni potessero migliorare, ma così non è stato. Quindi di concerto con tutte le componenti della festa, abbiamo deciso di anticipare gli appuntamenti. Una decisione inevitabile”.