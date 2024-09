Sagra del fuoco di Recco, rimandati i fuochi d’artificio per l’allerta arancione

Recco. Domenica di allerta arancione praticamente su tutta la Liguria (escluso l’estremo ponente). Un’ondata di maltempo ampiamente prevista che ha spinto il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, a rimandare lo spettacolo pirotecnico previsto per la tradizionale e amatissima Sagra del Fuoco.

Il programma della tre giorni era già stato modificato, con l’anticipazione della sparata diurna di mascoli a sabato 7. Il grande spettacolo di fuochi d’artificio, evento clou, è stato invece rinviato a lunedì 9 settembre con inizio alle 22.30. Anche gli stand gastronomici resteranno chiusi a pranzo per l’allerta arancione, per poi riaprire a cena. L’appuntamento di quest’anno è particolarmente importante per la cittadina, perché celebra i 200 anni dell’incoronazione di Nostra Signora del Suffragio, cui è dedicata la Sagra del Fuoco.

“Di concerto con i quartieri e il comitato festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Suffragio, in considerazione delle avverse condizioni atmosferiche previste su Recco nella giornata di domenica – ha detto il sindaco Carlo Gandolfo – abbiamo deciso di spostare lo spettacolo pirotecnico a lunedì 9 settembre”.

Domenica saranno regolarmente celebrate le Messe nel Santuario.