Sabrina Salerno si opera per un tumore maligno, l’annuncio sui social

Genova. “Here we are, ci siamo, tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno”: Sabrina Salerno, cantante e donna di spettacolo, genovese doc, ha condiviso con i suoi fan un momento delicato e difficile, l’intervento per la rimozione di un tumore.

Lo ha fatto con una fotografia che la ritrae in pigiama tra i letti di una stanza di ospedale, in piedi, con una flebo attaccata al braccio e un dolcissimo sorriso sul volto.

“Come ogni anno – dice l’artista, che ha da poco compiuto 56 anni – a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto da tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e le diagnosi precoci possono salvarci la vita”.

Un messaggio importante, attraverso il racconto in prima persona, quello trasmesso al pubblico: prevenzione e diagnosi precoce sono due aspetti fondamentali nella battaglia alle malattie oncologiche.

Sabrina Salerno è diventata una star negli anni Ottanta, esponente di spicco del genere “Italo disco”, con hit come Sexy Girl e Boys (Summertime Love): quest’ultimo in particolare raggiunse la terza posizione della classifica dei singoli britannica, rendendo Salerno tra i pochi italiani a essere riusciti a entrare tra le prime posizioni.

La prima canzone italiana da lei cantata fu Siamo donne, un inno pop al femminismo, portata sul palco delFestival di Sanremo insieme a Jo Squillo. Era il 1991.

Sabrina Salerno, amata anche per il suo fisico prorompente, ha proseguito la sua carriera incidendo diversi album, e partecipando a film e spettacoli teatrali e televisivi. Ha venduto in totale circa 20 milioni di dischi, risultando tra gli artisti italiani di maggior successo.