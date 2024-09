Sabato 21 settembre torna la Millevele, 36esima edizione incrociando le dita per il meteo

Genova. La Millevele, storica veleggiata simbolo della passione per questo sport nella città di Genova e che coinvolge centinaia di imbarcazioni di amatori e agonisti, prova a scacciare la cattiva sorte che, nelle ultime tre edizioni, ha visto la manifestazione funestata dal maltempo.

Appuntamento sabato 21 settembre alle 11 con il colpo di cannone che darà il via alla Millevele Iren numero 36, organizzata dallo Yacht Club Italiano e inserita nel calendario di Genova 2024 capitale europea dello sport, gemellata con il Salone nautico internazionale. La presentazione questa mattina a Palazzo Tursi a Genova, con il sipario alzato sul programma e la cerimonia di consegna dei guidoni ai circoli velici della Liguria che si sfideranno per conquistare il trofeo intercircoli Boero Bartolomeo.

“Siamo tutti pronti ad andare per mare – dice il sindaco di Genova Marco Bucci – velista – la Millevele rappresenta non solo una grande tradizione per la nostra città, ma anche un simbolo dell’anima marinara e sportiva di Genova, è vero gli ultimi anni ci sono state condizioni meteomarine difficili ma andare per mare significa anche affrontare le tempeste”.

Il presidente dello Yacht Club Italiano, Carlo Cameli conferma come “Millevele sia un esempio concreto di come sia importante il coinvolgimento di tutti gli attori, dai circoli alle istituzioni, per il successo di una manifestazione. In rappresentanza della Regione Liguria l’assessora allo Sport Simona Ferro e quella comunale Alessandra Bianchi.

Confermata la formula dei percorsi differenziati, per lunghezza delle imbarcazioni, con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo antistante Quarto e gli arrivi previsti con sfilata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce. Uno spettacolo di centinaia di barche sempre affascinante per partecipanti in mare e spettatori a terra.

Anche per l’edizione 2024, all’interno di Millevele, ci sarà la sfida che riguarderà le utilities Iren che si confronteranno a bordo di ben 29 barche nella Iren Utility Cup. Confermata anche la Millevele Classic, per gli scafi d’epoca e classici che concorreranno per aggiudicarsi il premio speciale Genova 2024 – Trofeo YCI Heritage: che andrà all’imbarcazione più ‘antica’ che partecipa alla Veleggiata, a testimonianza della storicità del valore dello sport della vela.