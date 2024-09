Paura a Rivarolo, 49enne colpita con un pugno in faccia mentre beve il caffè al bar

Genova. Presa a pugni in faccia senza motivo mentre beveva un caffè. È successo a una donna di 49 anni che lunedì pomeriggio era con un amico fuori da un bar di Rivarolo ed è stata avvicinata da una sconosciuta che, all’improvviso, l’ha colpita rompendole un labbro.

A chiamare il 112 è stata la vittima stessa, che agli agenti delle volanti intervenuti sul posto ha riferito di essere arrivata intorno alle 17.30 al bar, in via Rasori, e di essere uscita a bere il caffè. Pochi minuti dopo le si è avvicinata una donna che le ha tirato un pugno al viso e poi è scappata a piedi.

I poliziotti hanno avviato le ricerche e, poco dopo, hanno individuato in piazza Petrella una donna corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima nei pressi della statua. Si sono fermati per un controllo e lei stessa ha ammesso di avere colpito la 49enne, ma non ha saputo né voluto spiegare per quale motivo l’abbia fatto. La donna, 37 anni, è stata quindi denunciata per lesioni.