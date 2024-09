Ritorna la 14ª edizione della Festa della Solidarietà a Villa Serra: risate e beneficenza per tutti

Genova. Ritorna con la sua 14ª edizione la Festa della Solidarietà che si terrà venerdì 13 settembre nella suggestiva Villa Serra di Comago, un evento che da anni unisce la comunità all’insegna del divertimento e della solidarietà. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la meravigliosa location di Villa Serra ospiterà nuovamente questo appuntamento organizzato dal Comune di Sant’Olcese e dalla Pro Loco Sant’Olcese, in collaborazione con gli Amici di Villa Serra, i Lions dell’Alta Val Polcevera, i Lions di Sampierdarena e il Consorzio di Villa Serra.

La serata sarà animata dal famoso collettivo comico genovese “I Bruciabaracche”, composto da Enzo Paci, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Andrea Di Marco, Daniele Raco, Andrea Carlini e Daniele Ronchetti, che si esibiranno per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti, presieduta dal Prof. Henrique, il quale sarà presente alla manifestazione.

La serata inizierà alle ore 19.30 con l’apertura degli ingressi. Sarà possibile gustare focaccette e spritz in attesa dello spettacolo comico che prenderà il via alle ore 21.00.

I biglietti sono già disponibili online (HappyTicket) o presso la biglietteria di Villa Serra, con la possibilità di scegliere tra posti a sedere o in piedi.

https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/2-5337-bruciabaracche-for-gigi.htm

La Festa della Solidarietà, giunta al suo quattordicesimo anno, rappresenta un momento importante per la nostra comunità, un’occasione per fare del bene attraverso il potere del sorriso. Vi aspettiamo numerosi, con amici e familiari, per vivere insieme una serata indimenticabile.