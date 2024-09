Ristrutturazioni ecosostenibili: come realizzare una casa a basso impatto ambientale

Sono sempre di più le persone che scelgono di ristrutturare casa adottando soluzioni ecosostenibili, riducendo l’impatto ambientale e migliorando al contempo anche la qualità della propria vita. Una ristrutturazione eco-friendly è infatti un ottimo investimento per il futuro, in quanto consente un sensibile risparmio nel tempo, grazie a scelte precise in merito a materiali e gestione dell’energia.

Progettare i lavori di ristrutturazione con Domus Zena

Una ristrutturazione ecosostenibile parte da una buona fase di pianificazione. Per questo è cruciale rivolgersi a esperti del settore come Domus Zena, studio di ristrutturazione genovese che vanta centinaia di ristrutturazioni.

Domus Zena è in grado di trovare insieme al cliente soluzioni che non solo rispettano l’ambiente, ma che siano anche esteticamente gradevoli e funzionali. La presenza di uno showroom offre la possibilità di guardare con i propri occhi ogni dettaglio della futura casa prima della scelta definitiva.

Grazie alla “Formula Domus”, tutti i clienti di Domus Zena saranno inoltre seguiti da professionisti qualificati dal primo sopralluogo fino a dieci anni dalla chiusura del cantiere, con una totale trasparenza e un impegno assoluto nel rispetto delle tempistiche

Accorgimenti per una ristrutturazione eco-friendly

Quando si decide di ristrutturare in modo sostenibile la scelta di materiali riciclati o riciclabili è fondamentale. Opzioni quali ad esempio il legno certificato FSC garantiscono che la materia prima provenga da foreste gestite in maniera responsabile, contribuendo così alla conservazione delle risorse naturali.

Un altro aspetto cruciale è quello relativo all’efficienza energetica dell’abitazione. Installare pannelli solari è una delle soluzioni più efficaci per ridurre il consumo di energia elettrica sfruttando una fonte assolutamente pulita e rinnovabile.

Anche scegliere finestre a doppio vetro e sistemi di riscaldamento a basso consumo contribuisce a migliorare la classe energetica della casa, riducendo le dispersioni di calore e garantendo un comfort abitativo ottimale durante tutti i mesi dell’anno.

Un isolamento termico ecosostenibile delle pareti e del tetto passa anche dall’utilizzo di materiali isolanti naturali, come lana di roccia o sughero. In questo modo sarà meno necessario utilizzare il riscaldamento in inverno e il condizionatore in estate, riducendo il consumo energetico complessivo, le emissioni nocive e i costi in bolletta.

Passando alla gestione ecosostenibile delle risorse idriche, è possibile raccogliere l’acqua piovana e installare rubinetti e docce a basso flusso così da diminuire i consumi giornalieri. L’acqua piovana può essere utilizzata tra le altre cose per irrigare il giardino, lavare le auto e svolgere altre attività domestiche.

Si può infine valutare di installare un sistema di recupero delle acque grigie, che permette di riutilizzare l’acqua proveniente da docce e lavandini per lo scarico dei WC, abbattendo ulteriormente il fabbisogno idrico.

Ognuna di queste proposte va ovviamente valutata con attenzione in fase preliminare, per assicurarsi che sia effettivamente realizzabile durante la ristrutturazione. Ogni progetto ha infatti le sue peculiarità specifiche da considerare e può richiedere soluzioni differenti, da concordare con l’impresa edile.