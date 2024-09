Massimo 190.000 euro di budget e 84 mq: ecco le richieste di chi cerca casa a Genova

Genova. Poco meno di 190.000 euro per un appartamento di 84 metri quadrati. Sono le richieste di chi cerca un appartamento a Genova, “filtri” che mostrano come il budget medio sia in calo di oltre il 10% rispetto a tre anni fa.

Ad attestarlo è l’osservatorio di immobiliare.it, che ha analizzato le ricerche effettuate dalle persone in cerca di casa nelle principali città italiane. E il capoluogo ligure è tra le città in cui il budget impostato è più basso, insieme con Torino (disponibilità media di circa 196.000 euro), Bari, Palermo e Catania, dove il prezzo massimo medio impostato dagli utenti si aggira rispettivamente sui 188.000 euro, 178.000 euro e 165.000 euro.

A Genova diminuisce anche la superficie media impostata dalle persone in cerca di casa. Se nel 2021 era 89 metri quadrati, tre anni dopo è passata a 84. Nel capoluogo ligure insomma si cercano principalmente trilocali e il prezzo non deve superare i 190.000 euro: nel 2021 il budget era di 211.000. Una diminuzione legata principalmente alla difficile congiuntura economica dell’ultimo triennio, che ha ridimensionato parecchio le aspirazioni di chi cercava casa.

A impostare il budget più alto è, senza tante sorprese, chi cerca casa a Milano. Qui, infatti, il budget massimo medio impostato nell’ultimo anno supera di poco i 400.000 euro, mentre nel 2021 si era fermato poco al di sotto dei 395.000 euro, in crescita dell’1,7%. Tuttavia, se tre anni fa la superficie minima media era di 77 mq, attualmente si attesta sui 75 mq. Segue Firenze, che quest’anno sorpassa la Capitale, con gli utenti che qui si spingono fino a oltre i 341.000 euro di media, terzo posto per Roma, dove la cifra massima impostata da chi è alla ricerca di una soluzione abitativa supera di poco quota 340.000 euro, in calo del 5,7% rispetto al 2021 (361.000 euro). A scendere in modo consistente è stata anche la superficie minima media desiderata, passata da 86 mq a 81 mq.

Tornando a Genova, il calo del budget è in linea con la tendenza del mercato immobiliare locale. Che è sì in ripresa – il capoluogo ligure è tra le città metropolitane in cui la crescita è stata maggiore: +3,9% e 2.335 transazioni – ma principalmente a causa del calo dei prezzi, scesi ben del 33%, dato negativo più pesante in Italia.