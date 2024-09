Artisti di strada, scatta il nuovo regolamento: per chi sgarra multe da 25 a 500 euro

Genova. Teoricamente il nuovo regolamento comunale per gli artisti di strada a Genova avrebbe dovuto scattare oggi, domenica 1 settembre. In realtà l’ora x è rimandata almeno a domani o comunque al momento in cui sarà operativa la app Openstage – la stessa in uso da tempo a Milano – con la quale gli artisti che vorranno esibirsi dovranno obbligatoriamente prenotare la propria postazione.

Chi prova a utilizzarla, oggi, non trova contenuti legati alla città di Genova ma solo a quella di Milano. Nei giorni scorsi la giunta Bucci ha approvato la delibera con la quale ha definito le prime settanta postazioni per le esibizioni. Il documento, però, non è ancora stato pubblicato sull’albo pretorio ed è quindi difficile, per gli artisti, capire dove davvero possono collocarsi per cantare, recitare o per le loro altre attività.

Quello che si sa, grazie a un comunicato stampa del Comune è che le 70 postazioni si trovano in un’area del centro compresa fra Principe, Brignole e la Foce. Esistono poi postazioni e aree buffer nelle quali le performance rumorose non possono essere messe in scena.

Il regolamento sull’arte di strada è stato approvato a fine luglio dal consiglio comunale di Genova con la contrarietà dell’opposizione e le proteste degli artisti di strada. Che ieri, in piazza San Lorenzo, sono tornati a manifestare con uno spettacolo live di musica e canto durante il quale hanno spiegato il perché della loro contrarietà al nuovo regolamento. C’era anche Aldo De Scalzi, compositore e musicista che si è fatto portavoce degli artisti di strada genovesi.

“Abbiamo letto delle 70 postazioni individuate per l’esercizio dell’arte di strada – dicono gli artisti – dire 70 fa il suo effetto, però non sappiamo dove saranno queste 70 postazioni, forse sui forti, oppure in altri luoghi non idonei alle nostre attività, solo perché lì non diamo fastidio a qualche intollerante? Rimane il problema gravissimo della costrizione di usare un’app, cedendo la nostra privacy a una terza parte, snaturando l’essenza libera ed estemporanea dell’arte di strada e creandoci serie difficoltà per esibirci”.

“Con la definizione delle prime postazioni, scelte in ragione del prestigio delle aree del centro città e della maggiore richiesta di utilizzo degli spazi, aggiungiamo un ulteriore tassello al lavoro fatto sul regolamento” afferma l’assessora Paola Bordilli. L’assessora spiega che il documento è stato inviato ai municipi finora interessati dal nuovo regolamento, Centro Est e Medio Levante, ai comitati dei cittadini e alle associazioni degli artisti di strada.

Per ognuna delle circa settanta aree individuate verrà indicata sia l’esatta ubicazione che la tipologia di emissione sonora ammessa (nessuna, bassa, media o alta) in base agli strumenti e ai watt degli eventuali strumenti di amplificazione. Al di fuori dell’area individuata dalla delibera, e quindi nel resto della città, si applicherà l’articolo 13 del regolamento, che ammette le esibizioni in strada, previa registrazione degli artisti attraverso la App e nel rispetto delle regole che stabiliscono, fra l’altro, le distanze minime da rispettate da edifici pubblici e privati e anche fra un artista e l’altro (70 metri l’una dall’altra per le esibizioni con nessuna emissione e bassa emissione e a 150 metri per quelle con media e alta emissione).

Il base alla normativa, per chi sgarrerà sono previste sanzioni che vanno da 25 a 500 euro (è consentito il pagamento in forma ridotta) ma il primo mese di applicazione del nuovo regolamento dovrebbe essere considerato di monitoraggio e di sperimentazione. “Siamo disponibili a intervenire con integrazioni e correttivi se risulteranno necessari”, conclude l’assessora comunale Paola Bordilli.