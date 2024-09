Regolamento artisti di strada, concerto di protesta con Federico Sirianni e Max Manfredi

Genova. Continua la battaglia a distanza tra artisti di strada e amministrazione civica dopo l’introduzione del nuovo regolamento comunale che regola l’esibizione dei buskers in città e che è entrato in vigore, dopo una valanga di polemiche, lo scorso 1 settembre.

Mentre sui social il comitato degli artisti di strada sta mettendo alla prova l’app introdotta dal Comune e attraverso la quale si possono prenotare gli spazi per le performance – riscontrando i primi episodi di prenotazione a vuoto – da due grandi artisti della scuola genovese arriva man forte: Federico Sirianni e Max Manfredi hanno annunciato in queste ore un concerto per supportare la causa degli artisti di strada genovesi.

“Faremo un concerto in strada a Genova, in piazza San Lorenzo, in segno di solidarietà con i buskers genovesi – scrive Sirianni in un post – in grave difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro per via di un regolamento comunale molto restrittivo e penalizzante per l’arte di strada“. In chiusura del post, poi una citazione dell’intramontabile Giorgio Gaber: “C’è solo la strada su cui puoi contare la strada è l’unica salvezza. C’è solo la voglia e il bisogno di uscire di esporsi nella strada e nella piazza”.