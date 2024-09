Regionali, trasformazione social per il sindaco-candidato: da Bucci per Genova a Bucci per la Liguria

Genova. Da “Marco Bucci per Genova” a “Marco Bucci per la Liguria”, due giorni dopo l’avvio ufficiale della campagna elettorale del centrodestra e due settimane dopo l’investitura, anche la pagina Facebook del sindaco di Genova cambia nome e mission. Variata anche la pagina Instagram: da “Buccisindaco” a Marco Bucci per la Liguria.

Una mossa comunicativa per rassicurare i potenziali elettori fuori dalle mura del capoluogo ligure: Bucci si impegnerà per tutta la regione, come ha detto, esportando in via Fieschi il cosiddetto “modello Genova”. Inoltre nei giorni scorsi lo staff del sindaco-candidato ha assicurato che l’agenda di impegni toccherà tutte le quattro province.

“Andrò in tutta la Liguria a stringere le mani di chi ha ancora non mi ha incontrato di persona – ha affermato Bucci – vedranno il volto di un uomo onesto e che vuole lavorare per tutti i liguri”.

E’ dal centro di Genova – dal nuovo grande point di piazza Corvetto – che ieri il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra a salutato e dato la carica ai 30 candidati della lista Vince Liguria.