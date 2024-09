Regionali, Tosi (Liguri A Testa Alta per Orlando): “La destra per 9 anni ha speso male i soldi dei contribuenti”

Genova. “La tanto sbandierata destra del fare ha fatto il peggiore danno possibile verso i cittadini della Liguria. Il buco di bilancio che a mano a mano si sta consolidando, causerà per la nostra regione un grossissimo problema da risolvere. Di sicuro, chi ha causato questo enorme danno non può governare nuovamente la Regione”.

Fabio Tosi, consigliere regionale uscente, candidato per la lista civica “Liguri A Testa Alta” a supporto di Andrea Orlando e del centrosinistra, attacca il centrodestra sul tema delle risorse pubbliche proprio nel giorno della notizia che il consiglio regionale andrà a votare il bilancio la prossima settimana, con un presidente facente funzione in carica e quello effettivo ormai dimesso.

“Lo avevo detto in aula in un mio intervento di qualche mese fa – prosegue Tosi – con i fuochi di artificio forse si vincono le elezioni, ma con la pessima gestione della sanità le elezioni si perdono. Non ci resta che andare tutti nell’unica direzione di un cambio di Giunta per garantire un servizio sanitario pubblico efficiente e non di tagli, chiusure di reparti e nuove tasse per i liguri”.

“Per sanare il buco, la giunta uscente confida nell’arrivo di risorse dal governo amico? Peccato che il Governo amico invece stanzierà 5 miliardi per le armi e non per la sanità. Alle cittadine e ai cittadini l’ultima parola il 27 e 28 ottobre”, conclude.