Regionali, seconda lista civica per il centrodestra: si chiama Orgoglio Liguria Bucci Presidente

Genova. Non è un colpo di scena all’altezza di quelli dei giorni scorsi (la candidatura di Bucci, il patteggiamento di Toti) ma anche oggi la campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria ha riservato qualche sorpresa. Sorpresa che arriva dal centrodestra: una seconda lista civica.

Diversamente da quanto annunciato nei giorni scorsi non sarà una sola la lista civica – non partitica – a supporto della candidatura di Marco Bucci. Ci sarà una seconda lista chiamata “Orgoglio Liguria Bucci presidente”, e che accoglierà figure provenienti principalmente dall’area riformista e moderata, fuoriusciti da Azione o Italia Viva ma anche liberali e liberaldemocratici.

La seconda lista civica “Orgoglio Liguria” si affianca dunque a quella denominata “Vince Liguria” e sarà presente in tutte le quattro province.

Ancora top secret l’elenco dei candidati in Orgoglio Liguria – che curiosamente è la traduzione di Liguria Pride, “marchio” registrato da tutt’altra area politica – ma è possibile che nell’elenco dei candidati si ritrovino persone come l’assessore alle Manutenzioni del Comune di Genova Mauro Avvenente, il consigliere delegato Davide Falteri, o la ideatrice di Genova Jeans Manuela Arata, tutti ex Italia Viva, così come anche Federico Giacobbe, consigliere municipale in Val Bisagno, che ha lasciato Azione.

Le ragioni del cambio di rotta sulla definizione di due liste civiche anziché una sola? Potrebbero essere molteplici. Da una parte l‘overbooking esploso sull’altra lista dopo l’annuncio della candidatura di Bucci. Un annuncio che, dopo settimane di difficoltà nel centrodestra sull’individuazione del nome, ha ricompattato forze e rinsaldato gli animi scatenando una vera e propria corsa alla candidatura.

Dall’altra parte quelle figure politiche squisitamente di centro e area riformista, oltre a non trovare spazio materiale nell’altra lista, avrebbero manifestato più o meno direttamente qualche difficoltà a rientrare in una lista che si rifà al mondo civico “arancione” e che, per quanto in maniera edulcorata, ha legami politici con l’esperienza totiana.

Orgoglio Liguria Bucci Presidente, non avendo collegamenti diretti a liste già presenti in consiglio regionale o in parlamento, dovrà raccogliere le firme entro un paio di settimane.

Intanto la squadra e il programma del sindaco – candidato dovrebbero essere quasi pronte. L’obiettivo è limare gli ultimi dettagli per presentare pubblicamente il tutto tra lunedì e martedì.